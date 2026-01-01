Vizualizări: 356
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din APL
1 Februarie 2026 — ZIUA ATONOMIEI LOCALE ȘI A LUCRĂTORULUI DIN APL
La mulți ani celor care dau viață comunităților și păstrează lumina și speranța în satele și orașele noastre!
Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) adresează cele mai calde felicitări tuturor celor care, prin muncă neobosită și responsabilitate, dau viață comunităților și contribuie la consolidarea democrației locale în Republica Moldova.
Astăzi și în fiecare zi ne exprimăm recunoștința pentru toate transformările pe care le realizați în comunitățile noastre. Angajații din administrația publică locală sunt cei care, zi de zi, transformă provocările în soluții, crizele în oportunități și inițiativele în rezultate concrete.
Voi sunteți cei mai apropiați de cetățeni – cei care ascultă, sprijină și construiesc, împreună cu oamenii, viitorul comunităților.
Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de unitate între autoritățile centrale și cele locale, pentru ca reformele să fie gândite în comun și să răspundă nevoilor reale ale comunităților. Doar astfel vom reuși să reducem migrația, să accelerăm dezvoltarea rurală și urbană și să consolidăm parcursul european al Republicii Moldova.
Dragi colegi din administrația publică locală,
Vă dorim sănătate, energie și inspirație. Fie ca fiecare zi să fie încununată de succes, de recunoștința cetățenilor și de mândria de a fi în slujba comunității.
Împreună, uniți și determinați, putem construi un viitor european pentru Republica Moldova.
