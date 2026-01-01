Vizualizări: 314
Societatea civilă are un program național. Produce acesta schimbarea așteptată?
4 Februarie 2026 — Programul de dezvoltare a organizațiilor societății civile (PDOSC) 2024–2027 este un instrument important de politică publică, dar, în forma actuală, produce mai degrabă schimbări procedurale, nu transformări reale în modul în care statul sprijină și cooperează cu societatea civilă.
Aceasta este concluzia evaluării intermediare realizate de Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), la solicitarea Centrului CONTACT, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Rezultatele au fost prezentate joi, 29 ianuarie 2026.
Potrivit Directorului General CICO, Nicolai Loghin, „Evaluarea intermediară a Programului de Dezvoltare a OSC-urilor 2024-2027 ne arată că acesta are un ritm destul de bun în realizarea acțiunilor, dar este foarte departe de a produce impact real asupra OSC-urilor”.
De aceeași părere este și Serghei Neicovcen, directorul executiv al Centrului CONTACT, care a menționat că rezultatele evaluării indică faptul că Programul necesită o actualizare în raport cu noile realități și provocări cu care se confruntă Republica Moldova. „Evaluarea evidențiază că dezvoltarea societății civile nu este o prioritate strategică, ceea ce limitează capacitatea sectorului de a răspunde eficient acestor provocări. În acest context, este necesară o regândire a abordării și o poziționare fermă a dezvoltării societății civile ca prioritate strategică, în concordanță cu agenda actuală și cu procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”, a declarat Serghei Neicovcen.
Raportul de evaluare intermediară a fost prezentat în cadrul unui eveniment, la care au participat 20 de reprezentanți și reprezentante ale organizațiilor societății civile, experți în domeniu și reprezentanți ai Cancelariei de stat.
Potrivit Liliei Pascal, șefa direcției drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă din cadrul Cancelariei de stat, acest exercițiu de evaluare nu este doar o etapă procedurală, ci și una practică care oferă o imagine obiectivă asupra progreselor realizate, dar și asupra lacunelor existente. „Evaluarea respectivă este un moment esențial de reflecție asupra modului în care politicile publice dedicate societății civile produc rezultate reale, iar recomandările oferite de evaluatori vin să ne ghideze asupra ajustărilor necesare sau chiar să ne orienteze la obiectivele strategice pentru perioada următoare.”, a declarat Lilia Pascal.
Ce spune evaluarea, pe scurt:
Raportul arată că PDOSC este relevant și necesar, însă îi lipsesc elemente esențiale pentru a genera schimbări durabile:
● fără o viziune clară – Programul nu se bazează pe o strategie dedicată dezvoltării societății civile, ci pe fragmente din alte documente, ceea ce slăbește direcția și coerența intervențiilor;
● consultări, dar decizii selective – Deși societatea civilă a fost consultată, unele propuneri importante, cu potențial real de schimbare (precum diversificarea finanțării sau extinderea mecanismelor existente), nu au fost incluse;
● cine sunt, de fapt, beneficiarii? – Lipsa unor definiții clare creează confuzii: cine este sprijinit, cum și cu ce rezultate;
● rezultate inegale – Doar aproximativ 57% dintre acțiunile planificate pentru 2024–2025 au fost realizate. Progresul este vizibil în zona participării civice, dar mult mai slab când vine vorba de finanțare sustenabilă și consolidarea capacităților organizațiilor;
● dependență mare de donatori externi – Fără o finanțare publică dedicată și predictibilă, multe acțiuni rămân vulnerabile la schimbările din contextul internațional.
Ce a funcționat
Evaluarea evidențiază și aspecte pozitive: existența unei echipe dedicate în cadrul Cancelariei de Stat a contribuit la o implementare mai bună decât în ciclurile anterioare de politici publice și a menținut PDOSC pe agenda instituțională.
Ce urmează: 2026–2027 sunt ani decisivi
Raportul formulează câteva recomandări-cheie, cu un mesaj clar,2026–2027 sunt ani decisivi.
Pe termen scurt, este nevoie de acțiuni clare, cu rezultate măsurabile, indicatori reali, care să arate ce se schimbă în practică, mai multă capacitate și resurse pentru coordonare, implicarea constantă a societății civile în monitorizarea Programului.
Pe termen mediu, evaluarea recomandă:
● viziune strategică clară pentru dezvoltarea societății civile;
● programe construite pornind de la rezultate, nu doar de la liste de acțiuni;
● finanțare publică dedicată, completată, nu înlocuită, de sprijin extern;
● măsuri concrete pentru reducerea inegalităților dintre organizații.
PDOSC 2024–2027 a creat un cadru de cooperare stat–societate civilă, dar șansa reală de a produce schimbări sistemice se joacă acum. Fără ajustări clare în ultimii doi ani, Programul riscă să rămână un exercițiu bine intenționat, cu impact limitat asupra dezvoltării reale a sectorului asociativ din Republica Moldova.
Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Sprijin pentru reziliența societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați comunicatoarea Centrului CONTACT, Elena Nofit, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: elena.nofit@contact.md
