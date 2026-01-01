Vizualizări: 503
Reforma APL în România și R. Moldova: de acasă pân-acasă… Hey how! Let’s go?!
14 Februarie 2026 — Săptămâna aceasta, la București a avut loc Adunarea Generală a Asociația Comunelor din România (ACoR). Tema principală a discuției dintre cei circa 540 de primari de comune și conducerea Guvernului din România a fost reforma, dar și situația autonomiei locale din țara vecină. Ca de fiecare dată, alături de ACoR a fost Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).
Discuții privind reforma administrației publice locale (APL) au loc și în Republica Moldova. Deocamdată, este clar doar faptul că se dorește amalgamarea localităților. Reforma APL nu este respinsă de primarii din Republica Moldova, ci susținută, cu condiția ca aceasta să fie construită pe transparență și consultare reală, iar descentralizarea financiară și întărirea funcției publice să constituie elementele esențiale ale procesului.
Despre ce au vorbit primarii din România cu puterea centrală, dar și despre temerile aleșilor locali din Republica Moldova, discutăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”.
Protagoniștii emisiunii sunt: președintele Asociația Comunelor din România, primarul comunei Vulcana-Băi, Dâmbovița, Emil Drăghici; prim-vicepreședinta ACoR, primara comunei Cumpăna, Constanța, Mariana Gâju; primara comunei Bănești, Telenești, Alina Pașcaru; primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica; primarul satului Cîrpești, Cantemir, vicepreședinte al CALM, Ion Bîzu; și primarul satului Cubolta, Sîngerei, Alexandru Sîrbu.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi accesată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/reforma-apl-n-rom-nia-r-moldova-de-acas-p-n-acas-hey-let-s-go/
