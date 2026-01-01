Vizualizări: 389
Alianța INFONET contractează un expert pentru evaluarea accesibilității paginilor web
Chișinău, 15 Februarie 2026 — În cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană, Alianța INFONET anunță un tender de contractare a unui expert pentru realizarea evaluării accesibilității paginilor web ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) și ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE).
Descriere. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități recunoaște accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv la internet, ca fiind un drept fundamental al omului.
Accesibilitatea website-urilor instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități este o problemă prioritară în societatea actuală, bazată tot mai mult pe informația online. Asigurarea accesului egal la informații și servicii publice este esențială pentru incluziunea socială, respectarea drepturilor omului și promovarea egalității de șanse.
Vor fi auditate următoarele 6 pagini web:
- Site-ul oficial al CEC: https://cec.md
- Portalul educațional Votează.md: https://www.voteaza.md
- Portalul Alegator.md: https://www.alegator.md
- Portalul Diaspora Votează: https://diaspora.cec.md/
- Pagina principală a CICDE: https://cicde.md
- Platforma de instruire la distanță CICDE: https://e-learning.cicde.md/
Metodologia auditului se va baza pe recomandările și standardul internațional dezvoltat de W3C – Recomandările de accesibilitate a conținutului web (Web Content Accessibility Guidelines), inclusiv WCAG 2.0, WCAG 2.1 și WCAG 2.2, care explică cerințele de bază pentru a face conținutul web mai accesibil persoanelor cu dizabilități.
Justificare. Accesibilitatea website-urilor instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități este și o obligație legală ce reiese din actele internaționale, din legislația națională a Republicii Moldova și din acquis-ul comunitar al Uniunii Europene. Articolul 25 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prevede că autoritățile publice și instituțiile publice au obligația de a face accesibile paginile web pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu liniile directoare internaționale în materie de accesibilitate. Directiva (UE) 2016/2102 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, adoptată în 2016, le impune statelor membre ca site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor publice să fie accesibile persoanelor cu dizabilități.
Pe lângă obligația legală, există numeroase motive pentru care accesibilitatea online este esențială:
● Promovarea incluziunii. Persoana cu dizabilități ar trebui să aibă acces egal la informații și servicii online la fel ca orice alt cetățean. Un website inaccesibil poate exclude o parte semnificativă a populației de la a beneficia de resursele și serviciile oferite de instituțiile publice.
● Asigurarea egalității de șanse. Accesul la informații și servicii online poate facilita participarea civică, educația și angajarea profesională a persoanelor cu dizabilități, contribuind la o societate mai echitabilă.
● Îmbunătățirea experienței utilizatorului. De accesibilitatea web beneficiază nu doar persoanele cu dizabilități, ci și un public mai larg, inclusiv utilizatorii cu dispozitive mobile sau conexiuni la internet lente. Un website cu un design clar și intuitiv va fi mai ușor de folosit de către toți, indiferent de vârstă sau abilități tehnice.
Scopul contractării. Consultantul selectat va fi contractat pentru perioada 1.03.2026 – 30.04.2026, în cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, cu scopul de a evalua accesibilitatea paginilor web ale Comisiei Electorale Centrale și ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
Responsabilități. Persoana contractată va avea următoarele sarcini:
• Evaluarea accesibilității paginilor web ale Comisiei Electrorale Centrale și ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care va include următoarele capitole:
1. Introducere;
2. Concepte fundamentale privind accesibilitatea paginilor web;
3. Constatări privind conformitatea paginilor web analizate cu standardele WCAG;
4. Concluzii și recomandări generale.
• Elaborarea unui raport de evaluare, formularea unor concluzii și recomandări.
• Prezentarea rezultatelor preliminare în cadrul unui eveniment public.
• Prezentarea rezultatelor finale în cadrul conferinței de evaluare a proiectului.
Profilul candidatului:
• Persoană fizică sau juridică.
• Expertiză demonstrată de activitate pe dimensiunea de dizabilitate.
• Experiența în elaborarea unor rapoarte similare va constitui un avantaj.
Depunerea dosarului. Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Oferta tehnică, ce va include:
a) CV-ul persoanei fizice sau juridice,
b) Metodologia propusă pentru evaluare,
c) Planul calendaristic al activităților,
d) După caz, copii ale rapoartelor de evaluare realizate anterior privind accesibilitatea paginelor web.
• Oferta financiară (în EUR, la cota TVA 0).
Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: office@infonet.md
Termen limită de depunere: 25 februarie 2026, ora 23:59.
Alianța INFONET nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.
Această activitate este organizată cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”. Conținutul activității reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acesteia aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Descriere. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități recunoaște accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv la internet, ca fiind un drept fundamental al omului.
Accesibilitatea website-urilor instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități este o problemă prioritară în societatea actuală, bazată tot mai mult pe informația online. Asigurarea accesului egal la informații și servicii publice este esențială pentru incluziunea socială, respectarea drepturilor omului și promovarea egalității de șanse.
Vor fi auditate următoarele 6 pagini web:
- Site-ul oficial al CEC: https://cec.md
- Portalul educațional Votează.md: https://www.voteaza.md
- Portalul Alegator.md: https://www.alegator.md
- Portalul Diaspora Votează: https://diaspora.cec.md/
- Pagina principală a CICDE: https://cicde.md
- Platforma de instruire la distanță CICDE: https://e-learning.cicde.md/
Metodologia auditului se va baza pe recomandările și standardul internațional dezvoltat de W3C – Recomandările de accesibilitate a conținutului web (Web Content Accessibility Guidelines), inclusiv WCAG 2.0, WCAG 2.1 și WCAG 2.2, care explică cerințele de bază pentru a face conținutul web mai accesibil persoanelor cu dizabilități.
Justificare. Accesibilitatea website-urilor instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități este și o obligație legală ce reiese din actele internaționale, din legislația națională a Republicii Moldova și din acquis-ul comunitar al Uniunii Europene. Articolul 25 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prevede că autoritățile publice și instituțiile publice au obligația de a face accesibile paginile web pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu liniile directoare internaționale în materie de accesibilitate. Directiva (UE) 2016/2102 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, adoptată în 2016, le impune statelor membre ca site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor publice să fie accesibile persoanelor cu dizabilități.
Pe lângă obligația legală, există numeroase motive pentru care accesibilitatea online este esențială:
● Promovarea incluziunii. Persoana cu dizabilități ar trebui să aibă acces egal la informații și servicii online la fel ca orice alt cetățean. Un website inaccesibil poate exclude o parte semnificativă a populației de la a beneficia de resursele și serviciile oferite de instituțiile publice.
● Asigurarea egalității de șanse. Accesul la informații și servicii online poate facilita participarea civică, educația și angajarea profesională a persoanelor cu dizabilități, contribuind la o societate mai echitabilă.
● Îmbunătățirea experienței utilizatorului. De accesibilitatea web beneficiază nu doar persoanele cu dizabilități, ci și un public mai larg, inclusiv utilizatorii cu dispozitive mobile sau conexiuni la internet lente. Un website cu un design clar și intuitiv va fi mai ușor de folosit de către toți, indiferent de vârstă sau abilități tehnice.
Scopul contractării. Consultantul selectat va fi contractat pentru perioada 1.03.2026 – 30.04.2026, în cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, cu scopul de a evalua accesibilitatea paginilor web ale Comisiei Electorale Centrale și ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
Responsabilități. Persoana contractată va avea următoarele sarcini:
• Evaluarea accesibilității paginilor web ale Comisiei Electrorale Centrale și ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care va include următoarele capitole:
1. Introducere;
2. Concepte fundamentale privind accesibilitatea paginilor web;
3. Constatări privind conformitatea paginilor web analizate cu standardele WCAG;
4. Concluzii și recomandări generale.
• Elaborarea unui raport de evaluare, formularea unor concluzii și recomandări.
• Prezentarea rezultatelor preliminare în cadrul unui eveniment public.
• Prezentarea rezultatelor finale în cadrul conferinței de evaluare a proiectului.
Profilul candidatului:
• Persoană fizică sau juridică.
• Expertiză demonstrată de activitate pe dimensiunea de dizabilitate.
• Experiența în elaborarea unor rapoarte similare va constitui un avantaj.
Depunerea dosarului. Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Oferta tehnică, ce va include:
a) CV-ul persoanei fizice sau juridice,
b) Metodologia propusă pentru evaluare,
c) Planul calendaristic al activităților,
d) După caz, copii ale rapoartelor de evaluare realizate anterior privind accesibilitatea paginelor web.
• Oferta financiară (în EUR, la cota TVA 0).
Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: office@infonet.md
Termen limită de depunere: 25 februarie 2026, ora 23:59.
Alianța INFONET nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.
Această activitate este organizată cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”. Conținutul activității reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acesteia aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2466
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1676
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1367
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33