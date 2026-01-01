Vizualizări: 388
Alianța INFONET contractează un expert de evaluare pe dimensiunea de dizabilitate
Chișinău, 15 Februarie 2026 — În cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană, Alianța INFONET anunță un tender de contractare a unui expert pentru realizarea evaluării pe dimensiunea de dizabilitate a Comisiei Electorale Centrale (CEC) și al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE).
Descriere: Această activitate constă în realizarea unei evaluări instituționale a CEC și a CICDE în ceea ce privește nivelul de integrare a principiilor de incluziune a persoanelor cu dizabilități în activitatea, documentele, politicile și programele celor două instituții.
Evaluarea va fi realizată printr-o metodologie participativă și va include:
• Analiza cadrului normativ intern al celor două instituții.
• Evaluarea capacităților interne privind accesibilitatea fizică, digitală și informațională.
• Interviuri, chestionare cu personalul CEC/CICDE și reprezentanții organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități (OPD).
• Formularea concluziilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea gradului de incluziune.
Justificare: CEC și CICDE sunt instituții-cheie în garantarea alegerilor democratice și în formarea funcționarilor electorali. Integrarea dimensiunii de dizabilitate în structura, politicile și activitatea acestor instituții este esențială pentru:
• asigurarea unei participări egale în procesele electorale;
• evitarea excluderii sistemice sau involuntare a persoanelor cu dizabilități;
• crearea unor politici electorale și programe de instruire cu adevărat incluzive și accesibile.
Această evaluare oferă oportunitatea de a identifica lacunele existente și de a propune măsuri concrete de îmbunătățire, bazate pe standardele internaționale și bunele practici.
Scopul contractării: Consultantul selectat va fi contractat pentru perioada 1.03.2026 – 31.05.2026, în cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, pentru evaluarea Comisiei Electrorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe dimensiunea de dizabilitate.
Responsabilități: Persoana contractată va avea următoarele sarcini:
• Evaluarea pe dimensiunea de dizabilitate a Comisiei Electrorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care va include următoarele capitole:
- Accesbilitatea infrastructurală;
- Accesibilitatea informațională;
- Documentele de politici strategice, rapoarte, regulamente, instrucțiuni și politici interne;
- Planificarea bugetară, achizițiile publice de bunuri și servicii;
- Etc.
• Elaborarea unui raport de evaluare, formularea concluziilor și recomandărilor privind dimensiunea de dizabilitate.
• Prezentarea rezultatelor preliminare în cadrul unui eveniment public.
• Prezentarea rezultatelor finale în cadrul conferinței de evaluare a proiectului.
Profilul candidatului:
• Persoană fizică sau juridică.
• Expertiză demonstrată de activitate pe dimensiunea de dizabilitate.
• Experiența în elaborarea unor rapoarte similare va constitui un avantaj.
Depunerea dosarului: Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Oferta tehnică, ce va include:
a) CV-ul persoanei fizice sau juridice,
b) Metodologia propusă pentru evaluare,
c) Planul calendaristic al activităților,
d) După caz, copii ale rapoartelor de evaluare realizate anterior pe dimensiunea de dizabilitate.
• Oferta financiară (în EUR, la cota TVA 0).
Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: office@infonet.md
Termen limită de depunere: 25 februarie 2026, ora 23:59.
Alianța INFONET nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.
Această activitate este organizată cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”. Conținutul activității reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acesteia aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Descriere: Această activitate constă în realizarea unei evaluări instituționale a CEC și a CICDE în ceea ce privește nivelul de integrare a principiilor de incluziune a persoanelor cu dizabilități în activitatea, documentele, politicile și programele celor două instituții.
Evaluarea va fi realizată printr-o metodologie participativă și va include:
• Analiza cadrului normativ intern al celor două instituții.
• Evaluarea capacităților interne privind accesibilitatea fizică, digitală și informațională.
• Interviuri, chestionare cu personalul CEC/CICDE și reprezentanții organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități (OPD).
• Formularea concluziilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea gradului de incluziune.
Justificare: CEC și CICDE sunt instituții-cheie în garantarea alegerilor democratice și în formarea funcționarilor electorali. Integrarea dimensiunii de dizabilitate în structura, politicile și activitatea acestor instituții este esențială pentru:
• asigurarea unei participări egale în procesele electorale;
• evitarea excluderii sistemice sau involuntare a persoanelor cu dizabilități;
• crearea unor politici electorale și programe de instruire cu adevărat incluzive și accesibile.
Această evaluare oferă oportunitatea de a identifica lacunele existente și de a propune măsuri concrete de îmbunătățire, bazate pe standardele internaționale și bunele practici.
Scopul contractării: Consultantul selectat va fi contractat pentru perioada 1.03.2026 – 31.05.2026, în cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, pentru evaluarea Comisiei Electrorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe dimensiunea de dizabilitate.
Responsabilități: Persoana contractată va avea următoarele sarcini:
• Evaluarea pe dimensiunea de dizabilitate a Comisiei Electrorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care va include următoarele capitole:
- Accesbilitatea infrastructurală;
- Accesibilitatea informațională;
- Documentele de politici strategice, rapoarte, regulamente, instrucțiuni și politici interne;
- Planificarea bugetară, achizițiile publice de bunuri și servicii;
- Etc.
• Elaborarea unui raport de evaluare, formularea concluziilor și recomandărilor privind dimensiunea de dizabilitate.
• Prezentarea rezultatelor preliminare în cadrul unui eveniment public.
• Prezentarea rezultatelor finale în cadrul conferinței de evaluare a proiectului.
Profilul candidatului:
• Persoană fizică sau juridică.
• Expertiză demonstrată de activitate pe dimensiunea de dizabilitate.
• Experiența în elaborarea unor rapoarte similare va constitui un avantaj.
Depunerea dosarului: Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Oferta tehnică, ce va include:
a) CV-ul persoanei fizice sau juridice,
b) Metodologia propusă pentru evaluare,
c) Planul calendaristic al activităților,
d) După caz, copii ale rapoartelor de evaluare realizate anterior pe dimensiunea de dizabilitate.
• Oferta financiară (în EUR, la cota TVA 0).
Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: office@infonet.md
Termen limită de depunere: 25 februarie 2026, ora 23:59.
Alianța INFONET nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.
Această activitate este organizată cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”. Conținutul activității reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acesteia aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2466
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1676
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1367
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33