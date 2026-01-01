+373-601-50040
Ong & Societate Civilă
Alianța INFONET contractează un expert de evaluare pe dimensiunea de dizabilitate
Chișinău, 15 Februarie 2026 — În cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană, Alianța INFONET anunță un tender de contractare a unui expert pentru realizarea evaluării pe dimensiunea de dizabilitate a Comisiei Electorale Centrale (CEC) și al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE).


Descriere: Această activitate constă în realizarea unei evaluări instituționale a CEC și a CICDE în ceea ce privește nivelul de integrare a principiilor de incluziune a persoanelor cu dizabilități în activitatea, documentele, politicile și programele celor două instituții.

Evaluarea va fi realizată printr-o metodologie participativă și va include:
• Analiza cadrului normativ intern al celor două instituții.
• Evaluarea capacităților interne privind accesibilitatea fizică, digitală și informațională.
• Interviuri, chestionare cu personalul CEC/CICDE și reprezentanții organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități (OPD).
• Formularea concluziilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea gradului de incluziune.


Justificare: CEC și CICDE sunt instituții-cheie în garantarea alegerilor democratice și în formarea funcționarilor electorali. Integrarea dimensiunii de dizabilitate în structura, politicile și activitatea acestor instituții este esențială pentru:
• asigurarea unei participări egale în procesele electorale;
• evitarea excluderii sistemice sau involuntare a persoanelor cu dizabilități;
• crearea unor politici electorale și programe de instruire cu adevărat incluzive și accesibile.

Această evaluare oferă oportunitatea de a identifica lacunele existente și de a propune măsuri concrete de îmbunătățire, bazate pe standardele internaționale și bunele practici.


Scopul contractării: Consultantul selectat va fi contractat pentru perioada 1.03.2026 – 31.05.2026, în cadrul Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, pentru evaluarea Comisiei Electrorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe dimensiunea de dizabilitate.


Responsabilități: Persoana contractată va avea următoarele sarcini:
• Evaluarea pe dimensiunea de dizabilitate a Comisiei Electrorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care va include următoarele capitole:
- Accesbilitatea infrastructurală;
- Accesibilitatea informațională;
- Documentele de politici strategice, rapoarte, regulamente, instrucțiuni și politici interne;
- Planificarea bugetară, achizițiile publice de bunuri și servicii;
- Etc.
• Elaborarea unui raport de evaluare, formularea concluziilor și recomandărilor privind dimensiunea de dizabilitate.
• Prezentarea rezultatelor preliminare în cadrul unui eveniment public.
• Prezentarea rezultatelor finale în cadrul conferinței de evaluare a proiectului.


Profilul candidatului:
• Persoană fizică sau juridică.
• Expertiză demonstrată de activitate pe dimensiunea de dizabilitate.
• Experiența în elaborarea unor rapoarte similare va constitui un avantaj.


Depunerea dosarului: Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Oferta tehnică, ce va include:
a) CV-ul persoanei fizice sau juridice,
b) Metodologia propusă pentru evaluare,
c) Planul calendaristic al activităților,
d) După caz, copii ale rapoartelor de evaluare realizate anterior pe dimensiunea de dizabilitate.
• Oferta financiară (în EUR, la cota TVA 0).

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: office@infonet.md


Termen limită de depunere: 25 februarie 2026, ora 23:59.

Alianța INFONET nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

Această activitate este organizată cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”. Conținutul activității reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acesteia aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Resurse

