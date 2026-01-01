Vizualizări: 398

CALM la întrevederea cu oficiali europeni și ai Cancelariei de Stat: „Este nevoie de o reformă autentică și consensuală a administrației publice locale, în spiritul principiilor europene"

18 Februarie 2026 — Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) s-a întrunit la 17 februarie la Chișinău, în contextul președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Ședința a fost prezidată de Marc Cools, președintele CALRCE și de Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului Republicii Moldova. Au participat reprezentanți ai Republicii Moldova la CALRCE, membri ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), precum și reprezentanți ai puterii centrale.



Marc Cools a subliniat că reforma administrației publice locale trebuie să fie rezultatul unui proces de consultare larg cu autoritățile locale și cetățenii. „Reforma se face pe termen lung, nu pentru mandatul unui singur Guvern. Ea trebuie să asigure o administrare eficientă și durabilă", a declarat acesta.



Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și vicepreședinte al CALM, a criticat proiectul Cancelariei de Stat: „În loc de o reformă veritabilă, cu competențe clare, resurse suficiente și descentralizare reală, avem doar discuții despre reducerea drastică a numărului de primării, se dorește lichidarea a 600 de primării." El a avertizat că presiunile asupra primarilor prin tăierea fondurilor contravin principiilor democratice.



Victor Ambroci, primarul orașului Călărași, vicepreședintele CALM, a atras atenția asupra provocărilor legate de salarizarea în administrația publică locală și lipsa specialiștilor, precum și asupra riscului ca reformele să fie percepute cu neîncredere de cetățeni din cauza eșecurilor anterioare.



Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă și vicepreședinte al CALM, a mulțumit reprezentanților CALRCE pentru efortul comun în sprijinirea reformei administrației publice și a accentuat câteva principii fundamentale. „Reforma trebuie concepută „de jos în sus", astfel încât procesul să respecte principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale și ale Consiliului Europei, punând accent pe implicarea comunităților și a cetățenilor." De asemenea, Vladislav Cociu a subliniat faptul că accentul trebuie pus pe reforma raioanelor și amalgamarea voluntară, la discreția cetățenilor, nicidecum pe cea normativă. „În teritoriu primarilor li se spune că dacă nu se amalgamează nu vor beneficia de fonduri, ceea ce înseamnă presiune", a avertizat Cociu. În aceeași ordine de idei, edilul de Ștefan Vodă a atras atenția asupra faptului că resursele pentru stimularea amalgamării voluntare sunt insuficiente. „Pentru stimularea amalgamării voluntare există doar 173 milioane de lei – echivalentul unui singur centru sportiv construit într-un oraș. Această sumă este insuficientă pentru a motiva comunitățile să accepte schimbările", a concluzionat alesul local.



La fel ca și colegii săi, Vladislav Cociu a pledat pentru o reformă echilibrată, transparentă și participativă, care să respecte voința cetățenilor și să fie fundamentată pe resurse reale.



Viorel Furdui, directorul executiv al CALM, a salutat prezența la Chișinău a foștilor raportori ai CALRCE pentru R. Moldova Marc Cools și Gun Marit Helghesen și a evidențiat rolul esențial al acestora în protejarea democrației locale din Republica Moldova și în sprijinirea progreselor realizate.



„ CALM susține reforma administrației publice locale și împărtășește în proporție de circa 90% obiectivele Guvernului. Totuși, există îngrijorări privind modalitățile și etapele de implementare. Avem memorie instituțională și știm foarte bine cu ce se termină reformele care nu sunt gândite profund", a subliniat Furdui. De asemenea, directorul executiv al CALM a atras atenția că reforma anterioară a blocat chiar și procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. „Ne-au trebuit 25 de ani ca să ne revenim. Trebuie să avem grijă că o reformă rapidă și negândită ar putea să dăuneze procesului de integrare europeană", a conchis Viorel Furdui.



Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședinte al CALM, a evidențiat cinci piloni esențiali în procesul de reformă: descentralizarea financiară, digitalizarea serviciilor, consolidarea patrimoniului unităților administrativ-teritoriale, atractivitatea funcției publice și accesul la fonduri europene.



Mesajul CALM reafirmă angajamentul pentru o reformă autentică, dar avertizează asupra pericolelor unei implementări grăbite. O reformă profundă, bine fundamentată și consensuală este cheia pentru consolidarea administrației publice și pentru avansarea integrării europene.