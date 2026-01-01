Vizualizări: 385

7.000 de locuitori din Răzeni și Cigîrleni vor beneficia de rețele moderne de canalizare

18 Februarie 2026 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni" - o investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii de canalizare din Raionul Ialoveni.



Contractul a fost semnat de directorul ADR Centru, primarul comunei Răzeni și primarul satului Cigîrleni, reconfirmând angajamentul comun pentru dezvoltarea infrastructurii publice și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.



Proiectul urmărește modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de canalizare în comuna Răzeni și satul Cigîrleni, prin crearea unui sistem regional eficient și durabil de gestionare a apelor uzate. Inițiativa este implementată de Primăria comunei Răzeni, în parteneriat cu Primăria Cigîrleni.



Investiția prevede:



extinderea și reabilitarea a circa 21 km de rețele de canalizare;



construirea unei stații moderne de epurare a apelor uzate;



edificarea a două stații de pompare, necesare pentru funcționarea eficientă a sistemului.



În urma implementării, aproximativ 7.000 de locuitori din cele două localități vor beneficia de acces la servicii moderne de canalizare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai, protecția mediului și reducerea riscurilor pentru sănătatea publică.



Valoarea totală estimată a proiectului este de circa 59 milioane de lei, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și contribuția aplicantului.



În perioada următoare vor fi inițiate procedurile de achiziții publice pentru desemnarea antreprenorilor care vor executa lucrările de construcție. Durata de implementare este estimată la 24 de luni, după atribuirea contractului de lucrări antreprenorului desemnat.



Proiectul este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin ADR Centru, contribuind la dezvoltarea echilibrată și durabilă a localităților din Regiunea Centru.