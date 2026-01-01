Vizualizări: 389

Viorel Furdui: „CALM susține reforma administrației publice locale, dar avertizează că graba și lipsa consensului pot afecta democrația și parcursul european al Republicii Moldova”

18 Februarie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și-a reafirmat sprijinul pentru reforma administrației publice locale, subliniind însă necesitatea unei abordări prudente, bine fundamentate și consensuale, în cadrul reuniunii Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE).



În intervenția sa, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a salutat prezența lui Marc Cools și a lui Gun Marit Helghesen, foști raportori ai CALRCE pentru Republica Moldova, care au contribuit decisiv la protejarea democrației locale și la sprijinirea progreselor înregistrate în statul nostru.



Viorel Furdui a reiterat sprijin pentru reformă. „CALM susține reforma administrației publice locale și împărtășește în proporție de circa 90% obiectivele Guvernului. Totuși, există îngrijorări legate de modalitățile și etapele de realizare. CALM are memorie instituțională și știm foarte bine cu ce se termină reformele care nu sunt gândite profund”, a subliniat directorul executiv.



Viorel Furdui a atras atenția la faptul că reforma anterioară a blocat chiar și procesul de apropiere de Uniunea Europeană. „Ne-au trebuit 25 de ani ca să ne revenim. Astăzi, o reformă rapidă și negândită ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană.”



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a accentuat că reforma administrației publice locale este una complexă, vizând:



- administrația locală și centrală,

- revizuirea funcțiilor,

- modificarea sistemului financiar și economic,

- descentralizarea reală.



„CALM recomandă stabilirea punctelor consensuale și realizarea unei reforme care să nu destabilizeze societatea, ci să consolideze democrația locală și să sprijine parcursul european al Republicii Moldova.”, a concluzionat directorul executiv al CALM.