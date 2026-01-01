Vizualizări: 359
Victor Ambroci: „Reforma APL trebuie să abordeze salarizarea, resursele și încrederea cetățenilor”
18 Februarie 2026 — Reforma administrației publice locale din Republica Moldova a fost analizată și de primarul orașului Călărași, vicepreședintele CALM, Victor Ambroci, care a atras atenția asupra unor provocări majore cu care se confruntă administrațiile locale.
Victor Ambroci a subliniat că una dintre cele mai mari probleme este salarizarea insuficientă în administrația publică locală, ceea ce duce la o lipsă acută de specialiști. „Toți primarii ne confruntăm cu lipsa de specialiști care, chiar dacă se angajează în APL, activează foarte puțin timp și apoi pleacă”, a declarat edilul.
Vicepreședintele CALM a menționat că eșecurile reformelor anterioare sporesc neîncrederea atât în rândul cetățenilor, cât și al primarilor. În plus, dezinformarea venită din partea diferitor experți, care propun formule divergente de reformă, creează confuzie și îngrijorare în comunități.
Edilul de Călărași a atras atenția și asupra resurselor limitate de care dispun administrațiile locale pentru a răspunde problemelor cotidiene ale cetățenilor:
- construcția apeductelor,
- canalizare,
- drumuri,
- iluminat public etc
.
Aceste nevoi urgente rămân adesea nesoluționate din cauza lipsei de finanțare adecvată.
Declarațiile lui Victor Ambroci evidențiază faptul că reforma administrației publice locale nu poate fi redusă la reorganizare teritorială, ci trebuie să abordeze problemele structurale: salarizarea, resursele financiare, atragerea specialiștilor și combaterea dezinformării.
Poziția primarului din Călărași completează mesajele transmise de alți lideri ai CALM, conturând o viziune comună: reforma trebuie să fie realistă, centrată pe cetățean și susținută de resurse suficiente, pentru a consolida democrația locală și pentru a răspunde nevoilor comunităților.
Victor Ambroci a subliniat că una dintre cele mai mari probleme este salarizarea insuficientă în administrația publică locală, ceea ce duce la o lipsă acută de specialiști. „Toți primarii ne confruntăm cu lipsa de specialiști care, chiar dacă se angajează în APL, activează foarte puțin timp și apoi pleacă”, a declarat edilul.
Vicepreședintele CALM a menționat că eșecurile reformelor anterioare sporesc neîncrederea atât în rândul cetățenilor, cât și al primarilor. În plus, dezinformarea venită din partea diferitor experți, care propun formule divergente de reformă, creează confuzie și îngrijorare în comunități.
Edilul de Călărași a atras atenția și asupra resurselor limitate de care dispun administrațiile locale pentru a răspunde problemelor cotidiene ale cetățenilor:
- construcția apeductelor,
- canalizare,
- drumuri,
- iluminat public etc
.
Aceste nevoi urgente rămân adesea nesoluționate din cauza lipsei de finanțare adecvată.
Declarațiile lui Victor Ambroci evidențiază faptul că reforma administrației publice locale nu poate fi redusă la reorganizare teritorială, ci trebuie să abordeze problemele structurale: salarizarea, resursele financiare, atragerea specialiștilor și combaterea dezinformării.
Poziția primarului din Călărași completează mesajele transmise de alți lideri ai CALM, conturând o viziune comună: reforma trebuie să fie realistă, centrată pe cetățean și susținută de resurse suficiente, pentru a consolida democrația locală și pentru a răspunde nevoilor comunităților.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2473
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1679
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1367
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33