Vizualizări: 359

Victor Ambroci: „Reforma APL trebuie să abordeze salarizarea, resursele și încrederea cetățenilor”

18 Februarie 2026 — Reforma administrației publice locale din Republica Moldova a fost analizată și de primarul orașului Călărași, vicepreședintele CALM, Victor Ambroci, care a atras atenția asupra unor provocări majore cu care se confruntă administrațiile locale.



Victor Ambroci a subliniat că una dintre cele mai mari probleme este salarizarea insuficientă în administrația publică locală, ceea ce duce la o lipsă acută de specialiști. „Toți primarii ne confruntăm cu lipsa de specialiști care, chiar dacă se angajează în APL, activează foarte puțin timp și apoi pleacă”, a declarat edilul.



Vicepreședintele CALM a menționat că eșecurile reformelor anterioare sporesc neîncrederea atât în rândul cetățenilor, cât și al primarilor. În plus, dezinformarea venită din partea diferitor experți, care propun formule divergente de reformă, creează confuzie și îngrijorare în comunități.



Edilul de Călărași a atras atenția și asupra resurselor limitate de care dispun administrațiile locale pentru a răspunde problemelor cotidiene ale cetățenilor:



- construcția apeductelor,

- canalizare,

- drumuri,

- iluminat public etc

.

Aceste nevoi urgente rămân adesea nesoluționate din cauza lipsei de finanțare adecvată.



Declarațiile lui Victor Ambroci evidențiază faptul că reforma administrației publice locale nu poate fi redusă la reorganizare teritorială, ci trebuie să abordeze problemele structurale: salarizarea, resursele financiare, atragerea specialiștilor și combaterea dezinformării.



Poziția primarului din Călărași completează mesajele transmise de alți lideri ai CALM, conturând o viziune comună: reforma trebuie să fie realistă, centrată pe cetățean și susținută de resurse suficiente, pentru a consolida democrația locală și pentru a răspunde nevoilor comunităților.