Primara de Văleni Silvia Știrbeț: „Numărul de locuitori nu definește puterea unei localități”

18 Februarie 2026 — În cadrul consultărilor publice organizate de către Cancelaria de Stat la Cahul, primara satului Văleni Silvia Știrbeț a menționat că reforma administrației locale trebuie să fie construită împreună, Guvernul și autoritățile publice locale. „Numărul de locuitori nu definește puterea unei comunități. Sunt sate mici, dar cu resurse și capacitate economică și sate mari unde nu ai ce colecta. Avem nevoie de soluții reale: delegarea competențelor, fortificarea serviciilor intercomunitare și sprijin financiar pentru ADI-uri. Chemarea noastră este simplă: să fim într-o barcă, pentru că doar împreună putem reuși.”



Silvia Știrbeț a accentuat necesitatea realizării acestei reforme. „De ani de zile discutăm în fel și chip despre acest proces, dar ceea ce contează cu adevărat este ca vocea comunităților să fie auzită și respectată. În calitate de primari, ca formatori de opinie în localitățile noastre, încercăm să informăm cetățenii și să le creștem spiritul civic. Unicul avantaj care se întrezărește acum este că având un număr de trei sau cinci mii de cetățeni, primăriile ar putea aplica la proiecte cu finanțare europeană. În prezent, multe localități nu sunt acceptate în diverse programe din cauza numărului mic de populație.”



Despre baza impozabilă a noilor primării amalgamate, primara a subliniat că dacă unești două sărăcii, nu ai cum crește veniturile proprii. „Poate vom face economii la nivel administrativ, dar numărul de angajați va rămâne aproximativ același”, a explicat primara de Văleni.



De asemenea, Silvia Știrbeț a accentuat faptul că trebuie să luăm exemple de bună practică din alte părți, iar delegarea competențelor pe nivele de administrare este o soluție care ar trebui luată în calcul.”



Primara a atras atenția și la faptul că Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI-urile) există doar cât timp sunt susținute prin proiecte. „Mai departe, ce se va întâmpla cu ele?” Silvia Știrbeț crede că dacă se unesc satele, dar responsabilitățile rămân aceleași și nu există susținere financiară, atunci „degeaba ne unim.”



În altă ordine de idei, aleasa locală a menționat: „După recensământul populației, cifrele ne-au dat peste cap. Din trei mii de locuitori am rămas cu o mie, dar listele electorale au rămas tot cu trei mii. Această discrepanță afectează planificarea și credibilitatea.”



În contextul necesității unei mai bune cooperări dintre puterea centrală și cea locală, Silvia Știrbeț a adus în discuție și gestionarea deșeurilor: „De 20 de ani vorbim despre o strategie de colectare a deșeurilor. Între timp, am creat cum am putut sisteme de management al deșeurilor, primarii au cumpărat autospeciale prin proiecte sau programe de stat, dar tot noi suntem amendați pentru gropile neconforme, care nu sunt autorizate de nimeni.”