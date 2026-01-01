Vizualizări: 469

Ion Dolganiuc: „CUPSurile nu livrează servicii reale: reforma APL riscă să rămână doar pe hârtie”

18 Februarie 2026 — La Cahul au avut loc consultări publice pe tema reformei administrației publice locale (APL), eveniment la care a participat și Ion Dolganiuc, primarul satului Colibași și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).



Ion Dolganiuc a subliniat că reforma este necesară, dar trebuie să se concentreze pe mecanisme concrete care să simplifice viața cetățeanului. „Cetățeanul nu trebuie să depindă de amplasarea primăriei sau de numele primarului, ci să aibă acces la servicii, infrastructură și certificate”, a declarat edilul.



Primarul a atras atenția asupra limitelor actuale ale centrelor unificate de prestare servicii (CUPS). Deși există peste 120 de competențe delegate, circa 10% dintre acestea sunt efectiv prestate prin aceste centre. „Astăzi, pentru un certificat de naștere sau de deces, cetățeanul face minimum două drumuri la Cahul. În afară de aceasta, CUPSurile doar înregistrează, nu eliberează documente permisive”, a explicat Dolganiuc.



Un alt punct critic asupra căruia a atras atenția edilul este lipsa delegării financiare. „Dacă serviciile rămân contra cost la alte instituții, cum ar fi ASP, interesul financiar va bloca transferul real de atribuții către administrația locală. În România, centrele de servicii eliberează inclusiv buletine de identitate – pe asta ar trebui să punem accent”, a menționat vicepreședintele CALM.



Ion Dolganiuc a avertizat că reducerea numărului de primării doar pe criteriul populației ar putea avea efecte nedorite. „Dacă ne conducem după pragul de 5.000 de locuitori, în raionul Cahul ar rămâne doar 4-5 primării. Impactul ar fi altul decât cel așteptat. Reforma trebuie să fie însoțită de dezvoltarea infrastructurii, care astăzi rămâne în umbră”, a spus el.



Deși Cancelaria de Stat afirmă că există consens în ceea ce privește reforma, inclusiv consultările de la Cahul au arătat că reforma administrației publice locale nu poate fi redusă la cifre sau doar la amalgamarea unităților administrativ-teritoriale. Accentul trebuie pus pe servicii accesibile, delegare reală de competențe și finanțare corespunzătoare, astfel încât cetățeanul să simtă efectele pozitive ale schimbării.