Educația incluzivă a persoanelor cu deficiențe de auz: Invitație Mass-Media
Chișinău, 23 Februarie 2026 — Invitație pentru Mass-Media
Subiect: „Educația incluzivă a persoanelor cu deficiențe de auz: Bune practici internaționale și perspective pentru Republica Moldova”
Asociația Surzilor din Republica Moldova invită reprezentanții instituțiilor mass-media la masa rotunda, cu participare internațională, dedicată provocărilor și soluțiilor pentru educația incluzivă a persoanelor cu deficiențe de auz.
Evenimentul va reuni lideri ai mișcării persoanelor cu dizabilități la nivel mondial și regional, alături de oficiali de rang înalt din Republica Moldova, pentru a discuta despre necesitatea stringentă a accesului la educația în Limbajul Semnelor și formarea interpreților specializați.
• Data: 24 februarie 2026
• Ora: 10:00 (Înregistrarea participanților începe la 09:30)
• Locația: Sala de Festivități, Asociația Surzilor din Republica Moldova (str. Vasile Alecsandri, 1, mun. Chișinău)
Puncte cheie ale evenimentului:
• Prezentarea bunelor practici oferită de Dr. Joseph Murray, Președintele Federației Mondiale a Surzilor.
• Participarea Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, și a deputatei Ludmila Adamciuc, Secretara Comisiei protecție socială, sănătate și familie.
• Abordarea realității a copiilor cu deficiențe severe de auz din RM.
• Participarea președinților asociațiilor de profil din Ucraina, Kazahstan, Armenia, Belarus, Tadjikistan și Uzbekistan
• Aprobarea Rezoluției comune privind educația incluzivă.
Evenimentul reprezintă un demers esențial al ASRM pentru a promova bilingvismul și a asigura că fiecare mână care „vorbește” este ascultată cu inima.
Vă așteptăm pentru a oferi vizibilitate unei cauze ce vizează dreptul fundamental la educație și fericirea de a aparține comunității.
Persoană de contact pentru presă: Alla Bargan, Manager Relații Publice (+373) 79542709
