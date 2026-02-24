Vizualizări: 246

Educația incluzivă a persoanelor cu deficiențe de auz: Invitație Mass-Media

Chișinău, 23 Februarie 2026 — Invitație pentru Mass-Media



Subiect: „Educația incluzivă a persoanelor cu deficiențe de auz: Bune practici internaționale și perspective pentru Republica Moldova”



Asociația Surzilor din Republica Moldova invită reprezentanții instituțiilor mass-media la masa rotunda, cu participare internațională, dedicată provocărilor și soluțiilor pentru educația incluzivă a persoanelor cu deficiențe de auz.



Evenimentul va reuni lideri ai mișcării persoanelor cu dizabilități la nivel mondial și regional, alături de oficiali de rang înalt din Republica Moldova, pentru a discuta despre necesitatea stringentă a accesului la educația în Limbajul Semnelor și formarea interpreților specializați.



• Data: 24 februarie 2026

• Ora: 10:00 (Înregistrarea participanților începe la 09:30)

• Locația: Sala de Festivități, Asociația Surzilor din Republica Moldova (str. Vasile Alecsandri, 1, mun. Chișinău)



Puncte cheie ale evenimentului:

• Prezentarea bunelor practici oferită de Dr. Joseph Murray, Președintele Federației Mondiale a Surzilor.

• Participarea Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, și a deputatei Ludmila Adamciuc, Secretara Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

• Abordarea realității a copiilor cu deficiențe severe de auz din RM.

• Participarea președinților asociațiilor de profil din Ucraina, Kazahstan, Armenia, Belarus, Tadjikistan și Uzbekistan

• Aprobarea Rezoluției comune privind educația incluzivă.



Evenimentul reprezintă un demers esențial al ASRM pentru a promova bilingvismul și a asigura că fiecare mână care „vorbește” este ascultată cu inima.



Vă așteptăm pentru a oferi vizibilitate unei cauze ce vizează dreptul fundamental la educație și fericirea de a aparține comunității.



Persoană de contact pentru presă: Alla Bargan, Manager Relații Publice (+373) 79542709