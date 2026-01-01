Vizualizări: 238

Consolidare pentru integrarea în UE a Republicii Moldova cu sprijin românesc. Proiect de colaborare între ADR Centru România și ADR Centru Moldova

25 Februarie 2026 — Un proiect de sprijin a îmbunătățirii cooperării și a eficienței administrative, pentru alinierea la legislația și standardele UE se va derula pe parcursul anului 2026 între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru - România și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru - Republica Moldova, cu sprijinul Regiunii Emiglia-Romagna din Italia. Acest proiect reprezintă o inițiativă de colaborare între cele două agenții de dezvoltare regională, care au deja experiență în cooperare, în baza unui Acord de Parteneriat care a demarat din 2012, și care oferă o bază solidă de încredere și obiective comune. Proiectul a fost întocmit astfel încât să răspundă direct nevoilor ADR Centru Moldova, în special în domenii precum planificarea strategică, coordonarea interinstituțională și înțelegerea mecanismelor de finanțare ale UE.



Proiectul urmărește consolidarea capacității instituționale a Republicii Moldova pentru aderarea și integrarea la Uniunea Europeană și dezvoltarea durabilă a Agenției prin facilitarea unui schimb de experiență ce abordează direct provocările practice cu care se confruntă Republica Moldova în alinierea practicilor de dezvoltare regională la standardele UE. Acest proiect va avea un efect transformator asupra cadrului general de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională Centru din Moldova.



"Rolul de mentor și schimbul de experiență sunt esențiale în toate domeniile atunci când se dorește o dezvoltare sănătoasă, durabilă. Am avut și noi mentori când am pornit pe drumul dezvoltării, în 1999. Mentorul nostru, Landul Brandenburg din Germania, ne-a sprijinit constant de-a lungul anilor și între timp, s-au transformat în parteneri pentru mai multe proiecte europene. Regiunile cu același nume "Centru", din România și Republica Moldova, sunt conectate nu doar denumire sau proximitate geografică, ci și printr-o limbă comună,precum și prin legături culturale și istorice profunde. Acest context lingvistic și cultural comun facilitează comunicarea fără probleme, permițând transferul direct și eficient de cunoștințe, fără bariere. Trebuie să maximizăm acest avantaj unic, că întărim înțelegerea reciprocă, încrederea și colaborarea, toate cruciale pentru succesul proiectului, aspecte care ne ajută să adaptăm experiența noastră pe modul și procedurile de lucru din Republica Moldova", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.



La rândul său, directorul ADR Centru Republica Moldova, domnul Ion Pînzari, a subliniat importanța acestui demers pentru parcursul european al țării: „Acest proiect reprezintă un pas sigur în pregătirea instituțională a ADR Centru pentru gestionarea eficientă a instrumentelor și programelor europene. Prin mentorat, schimburi tehnice și acces direct la experiența partenerilor din România și Italia, consolidăm competențele echipei noastre și ne apropiem de standardele de lucru ale Uniunii Europene. Cooperarea bazată pe încredere și experiență practică este esențială pentru a transforma obiectivul integrării europene într-o realitate administrativă funcțională."



Proiectul implementat în parteneriat, sprijină integrarea Republicii Moldova în UE prin consolidarea capacității instituționale a Agenției de Dezvoltare Regională Centru Moldova, facilitând participarea la schimburi de experiență cu experți și specialiști din UE, respectiv din cadrul ADR Centru România și Regiunea Emilia-Romagna, Italia. Proiectul sprijină integrarea Republicii Moldova în UE prin consolidarea capacității instituționale și alinierea practicilor de dezvoltare regională la standardele europene. Prin mentorat specific, vizite de studiu și schimburi tehnice continue, autoritățile regionale din Republica Moldova vor dobândi cunoștințe practice și experiență în implementarea politicilor de coeziune ale UE, gestionarea programelor de finanțare ale UE și dezvoltarea planurilor regionale strategice în conformitate cu legislația UE.



Îmbunătățirea capacității instituțiilor din Republica Moldova, în special a ADR Centru din această țară, îmbunătățirea cooperării și a eficienței administrative dintre cele două agenții de dezvoltare regională, asistență în dezvoltarea politicilor regionale și a proceselor de planificare, aliniate cu obiectivele de sustenabilitate ale UE, și consolidarea înțelegerii și gestionării programelor de finanțare ale UE, inclusiv elaborarea de orientări și proceduri, lansarea de cereri de propuneri și implementarea mecanismelor de lucru, reprezintă obiectivele pe termen lung stabilite prin proiect.



Valorificând experiența practică a partenerilor din Romania și Italia, proiectul va sprijini dezvoltarea regională a Republicii Moldova în conformitate cu legislația europeană. Acest proiect nu va fi doar un catalizator pentru consolidarea imediată a capacităților și schimbul de cunoștințe, ci și o piatră de temelie pentru consolidarea instituțională pe termen lung și cooperarea regională, aliniată cu ambițiile Republicii Moldova de integrare europeană și cu misiunea Central European Initiative (CEI). Pentru a atinge aceste obiective, sunt planificate 2 vizite de studiu, 4 reuniuni tehnice online și sesiuni de instruire și informare, toate urmate de analiza bilaterală a documentelor elaborate. Pe parcursul acestor schimburi, experții români și italieni vor împărtăși experiență practică și îndrumări pentru a sprijini personalul moldovenesc în elaborarea și îmbunătățirea documentelor strategice cheie, inclusiv a planurilor de dezvoltare regională și a instrumentelor de programare. În timpul întâlnirilor tehnice online, organizațiile italiene vor fi invitate să își împărtășească expertiza.



Context proiect:



BRIDGE2EU - Bridging Borders: Strengthening Regional Capacity for Moldova's EU Integration through Know-How Exchange (Sprijin pentru consolidarea cooperării transfrontaliere și a capacității regionale pentru integrarea Republicii Moldova în UE prin schimb de know-how) este o inițiativă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, depusă spre finanțare în luna septembrie 2025, în cadrul apelului CEI Know-how Exchange Programme (KEP) lansat de Guvernul Italiei prin intermediul Fondului CEI la BERD. Proiectul a fost dezvoltat în comun de cele 2 Agenții de Dezvoltare Regională a cererii de finanțare Centru RO-MD, partenerul moldovenesc contribuind activ la procesul de planificare și elaborare. Proiectul a fost aprobat spre finanțare în luna ianuarie 2026 și va fi implementat pe parcursul a 12 luni în perioada 01.01.2026 - 31.12.2026. Proiectul va fi implementat de ADR Centru în cadrul unui parteneriat din care mai fac parte Agenția de Dezvoltare Regională Centru Moldova și Regiunea Emilia-Romagna din Italia.



Valoarea totală a proiectului este de 39.187 euro, din care 49,3% reprezintă contribuția CEI Fund, iar 50,7% constituie cofinanțarea asigurată de parteneri, respectiv 12.415 euro cofinanțare din partea ADR Centru România, iar 7.452 euro cofinanțare din partea ADR Centru Republica Moldova. Până la sfârșitul proiectului, partenerul moldovenesc va demonstra o capacitate instituțională îmbunătățită, o aliniere mai puternică la standardele de dezvoltare ale UE și o pregătire sporită pentru gestionarea programelor de finanțare ale UE.



Acest proiect este co-finanțat de Fondul CEI la BERD, contributia fiind făcută de Italia prin Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene. Conținutul acestui document reflectă opiniile autorilor săi și nu reprezintă în niciun fel poziția CEI și a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale.