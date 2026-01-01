Vizualizări: 232

25 Februarie 2026 — Primarii din toate zonele R. Moldova solicită o reformă etapizată și consensuală. Declarația CALM a fost expediată conducerii statului.



În cadrul ședinței extinse a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), circa 200 de primari au votat o Declarație care va fi expediată conducerii Republicii Moldova.



În Declarație, CALM reafirmă că Republica Moldova are nevoie de o reformă a administrației publice locale, dar atrage atenția că aceasta trebuie să fie responsabilă, etapizată și centrată pe interesul cetățeanului, construită pe dialog și consens.



Principii și îngrijorări



• Reforma nu trebuie redusă la simpla reducere a numărului de primării.

• Presiunile asupra primarilor și riscul de amalgamare forțată subminează democrația locală.

• Politizarea procesului riscă să compromită parcursul european al statului.



Cerințele CALM:



1. Stoparea grabei și abordarea etapizată a reformei.

2. Stoparea presiunilor politice, administrative și financiare asupra primarilor.

3. Reluarea dialogului real și obligatoriu cu comunitățile locale.

4. Elaborarea unui concept clar de reformă, fundamentat pe studii de impact.

5. Asigurarea descentralizării fiscale și a resurselor adecvate pentru APL.

6. Reorganizarea raioanelor în regiuni funcționale.

7. Recunoașterea orașelor ca poli de dezvoltare.

8. Neadmiterea politizării reformei.

9. Modificarea Legii nr. 225: eliminarea pragului de 3.000 de locuitori și redefinirea capacității fiscale ca raport între veniturile UAT și numărul de locuitori.



CALM subliniază că reforma administrației publice locale trebuie să fie un proces transparent, responsabil și centrat pe oameni, pentru a consolida democrația locală și a asigura viitorul european al Republicii Moldova.



Declarația CALM este anexată.