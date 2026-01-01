Vizualizări: 215

Licitație publică pentru implementarea proiectului „Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești”

27 Februarie 2026 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de construcție a unei Stații regionale de Epurare și extindere a sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești.



Procedura vizează executarea lucrărilor de construcție a unei Stații de Epurare Biologică de Tip BIOFIX regionale, cu capacitatea de 2.400 m³/zi, precum și extinderea rețelei de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești.



Proiectul are drept obiectiv general soluționarea problemei apelor uzate din orașul Nisporeni și localitățile conexe, contribuind la protecția mediului și la creșterea accesului populației la serviciul public de canalizare.



Rezultatele proiectului:



Lungimea rețelelor de canalizare construite/reabilitate - 5 km;



Număr stații de epurare a apelor uzate - 1 unitate;



Populația care va avea acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat - 11.642 persoane.



Valoarea estimată a lucrărilor este de 54.149.421,65 lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cu contribuția autorităților publice locale.



Calendarul procedurii de achiziție:



perioada de clarificări: 27 februarie 2026, ora 14:02 - 9 martie 2026, ora 11:00;



depunerea ofertelor: 9 martie 2026, ora 11:00 - 19 martie 2026, ora 11:00;



criteriul de atribuire: cel mai mic preț.



Prin implementarea acestui proiect va fi modernizată infrastructura de canalizare la nivel regional, vor fi reduse riscurile de poluare a solului și a apelor de suprafață, iar locuitorii din orașul Nisporeni și comuna Vărzărești vor beneficia de servicii publice de canalizare sigure și conforme standardelor de mediu.



Detalii: www.adrcentru.md