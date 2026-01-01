Vizualizări: 215
Licitație publică pentru implementarea proiectului „Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești”
27 Februarie 2026 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de construcție a unei Stații regionale de Epurare și extindere a sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești.
Procedura vizează executarea lucrărilor de construcție a unei Stații de Epurare Biologică de Tip BIOFIX regionale, cu capacitatea de 2.400 m³/zi, precum și extinderea rețelei de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești.
Proiectul are drept obiectiv general soluționarea problemei apelor uzate din orașul Nisporeni și localitățile conexe, contribuind la protecția mediului și la creșterea accesului populației la serviciul public de canalizare.
Rezultatele proiectului:
Lungimea rețelelor de canalizare construite/reabilitate - 5 km;
Număr stații de epurare a apelor uzate - 1 unitate;
Populația care va avea acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat - 11.642 persoane.
Valoarea estimată a lucrărilor este de 54.149.421,65 lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cu contribuția autorităților publice locale.
Calendarul procedurii de achiziție:
perioada de clarificări: 27 februarie 2026, ora 14:02 - 9 martie 2026, ora 11:00;
depunerea ofertelor: 9 martie 2026, ora 11:00 - 19 martie 2026, ora 11:00;
criteriul de atribuire: cel mai mic preț.
Prin implementarea acestui proiect va fi modernizată infrastructura de canalizare la nivel regional, vor fi reduse riscurile de poluare a solului și a apelor de suprafață, iar locuitorii din orașul Nisporeni și comuna Vărzărești vor beneficia de servicii publice de canalizare sigure și conforme standardelor de mediu.
Detalii: www.adrcentru.md
Procedura vizează executarea lucrărilor de construcție a unei Stații de Epurare Biologică de Tip BIOFIX regionale, cu capacitatea de 2.400 m³/zi, precum și extinderea rețelei de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești.
Proiectul are drept obiectiv general soluționarea problemei apelor uzate din orașul Nisporeni și localitățile conexe, contribuind la protecția mediului și la creșterea accesului populației la serviciul public de canalizare.
Rezultatele proiectului:
Lungimea rețelelor de canalizare construite/reabilitate - 5 km;
Număr stații de epurare a apelor uzate - 1 unitate;
Populația care va avea acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat - 11.642 persoane.
Valoarea estimată a lucrărilor este de 54.149.421,65 lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cu contribuția autorităților publice locale.
Calendarul procedurii de achiziție:
perioada de clarificări: 27 februarie 2026, ora 14:02 - 9 martie 2026, ora 11:00;
depunerea ofertelor: 9 martie 2026, ora 11:00 - 19 martie 2026, ora 11:00;
criteriul de atribuire: cel mai mic preț.
Prin implementarea acestui proiect va fi modernizată infrastructura de canalizare la nivel regional, vor fi reduse riscurile de poluare a solului și a apelor de suprafață, iar locuitorii din orașul Nisporeni și comuna Vărzărești vor beneficia de servicii publice de canalizare sigure și conforme standardelor de mediu.
Detalii: www.adrcentru.md
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2476
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1681
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1368
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33