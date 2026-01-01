Vizualizări: 164
CALM atrage atenția că graba și politizarea reformei pot submina democrația locală și parcursul european
28 Februarie 2026 — Recent, la Chișinău au venit circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova pentru a participa la ședința extinsă a Consiliului de Administrare al Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).
Tematica principală a întrunirii a fost procesul de reformă a administrației publice locale inițiat de Guvern și îngrijorările exprimate de primari privind etapele și conceptul acesteia.
În esență, CALM susține reforma, dar cere ca aceasta să fie transparentă, etapizată și construită pe consens, pentru a consolida democrația locală și a sprijini parcursul european al Republicii Moldova.
Mai multe aflăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”.
Protagoniștii ediției sunt:
- Tatiana Badan, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia;
- Alexandr Petkov, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Bălți;
- Nina Cereteu, vicepreședinta CALM, primara orașului Drochia;
- Ion Bîzu, vicepreședintele CALM, primarul satului Cîrpești, Cantemir;
- Alina Pascaru, primara comunei Bănești, Telenești;
- Daniel Țonu, primarul comunei Zâmbreni, Ialoveni;
- Valeriu Scutelnic, primarul satului Bîrnova, Ocnița, președintele asociației aleșilor locali din acest raion.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi accesată la următorul link: https://www.calm.md/calm-atrage-aten-ia-c-graba-politizarea-reformei-pot-submina-democra-ia-local-parcursul-european/
