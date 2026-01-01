Vizualizări: 182

Primarii din raionul Ocnița avertizează: „Prin comasarea forțată a primăriilor se încalcă un principiu constituțional și se pune în pericol viitorul satelor”

4 Martie 2026 — În cadrul ședinței asociației primarilor din raionul Ocnița, mai mulți primari au semnat o declarație în care se expun împotriva amalgamării forțate, subliniind că aceasta este neconstituțională, dacă nu sunt întrebați direct locuitorii satelor prin referendum local. „Noi nu suntem împotriva reformei administrației publice locale, dar suntem împotriva modului în care aceasta se face, în grabă, nu etapizat. Nu acceptăm ca satele să fie lichidate sau unite după bunul plac al unor interese politice”, se menționează în declarație.



Președintele asociației primarilor din raionul Ocnița, primar al satului Bârnova, Valeriu Scutelnic a explicat că majoritatea primarilor din raion au semnat această declarație deoarece se dorește sensibilizarea Guvernului și a societății asupra riscurilor posibile în cazul unei comasări forțate a primăriilor. „Noi suntem pentru amalgamarea voluntară, voluntară cu adevărat, dar împotriva celei normative. Declarațiile președintelui Parlamentului privind comasarea obligatorie a primăriilor ne-a îngrijorat. Numai cetățenii prin referendum au dreptul să decidă dacă primăria lor se unește sau nu cu alta. Este un principiu constituțional al autonomiei locale, al transparenței și al echității”, a explicat Valeriu Scutelnic.



Semnatarii declarației atrag atenția că reforma se face pentru oameni, nu împotriva lor. „Deși autoritățile centrale susțin că această reformă urmărește consolidarea capacităților administrației publice locale și apropierea procesului decizional de cetățeni, Asociația Primarilor din raionul Ocnița consideră că în lipsa unor soluții clare și a unor garanții reale, aceste declarații rămân simple vorbe goale”.



Primarii din raionul Ocnița scot în evidență faptul că majoritatea comunităților noastre au început să se dezvolte cu eforturi proprii, cu echipa mică să atragă investiții, iar autoritățile publice locale au demonstrat că sunt capabile să câștige proiecte, să dezvolte servicii locale etc.



„Avem misiunea de a dezvolta durabil localitățile rurale, de a nu le lăsa să piară, de a nu dezrădăcina copiii de lângă părinții lor, din casele și școlile lor. Satul este temelia statului. Locuitorii satelor nu sunt cifre, sunt suflete care au nevoie de educație, sănătate și infrastructură. Cum vor dispărea primăriile din localități – încet vor dispărea și satele Moldovei noastre”, notează semnatarii declarației.