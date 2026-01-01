Vizualizări: 274

CALM își consolidează cooperarea cu colegii din România, inclusiv în domeniul energiei verzi!

6 Martie 2026 — Mai mulți reprezentanți ai CALM și experți în domeniu din Republica Moldova au participat, cu sprijinul Convenției Primarilor pentru Energie și Climă din Republica Moldova, în zilele de 3 și 4 martie 2026 la Expoziția pentru Energie Verde, Deșeuri, Apă și Smart City „GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026", care s-a desfășurat la Romexpo din București, România.



În cadrul Expoziției, primarii și experții din Republica Moldova au avut acces la vizitarea standurilor și interacțiunea cu expozanții și partenerii strategici pe sectoare expoziționale - la cea mai amplă platformă regională de tehnologie pentru orașe și comunități sustenabile: cu 48.000 mp suprafață expozițională, 2 pavilioane expoziționale și peste 750 de companii și branduri internaționale..



La standurile expoziţionale au fost prezente soluții pentru infrastructură publică, mediu și energie, precum:



· Energie: producători, instalatori fotovoltaici, sisteme de stocare, stații de încărcare, energie eoliană.



· Deșeuri: colectare (mașini de gunoi, containere), colectare PET (RVM), sortare, tratare și recuperare.



· Apă: rezervoare de apă și soluții de stocare a apei, stații și tehnologii de tratare a apei, conducte pentru alimentarea cu apă, sisteme și echipamente de filtrare a apei, conducte de canalizare, contorizare inteligentă și aparate de măsură, soluții și aplicații pentru detectarea și reducerea pierderilor de apă, soluții și platforme digitale, vane, robineți, fittinguri, stații de epurare și tehnologii de epurare a apelor uzate etc.



· SMART CITY: e-mobilitate, iluminat inteligent, mobilier stradal inteligent, software pentru flote de vehicule electrice (camioane, autobuze), parcări auto, stații mobile de încărcare pentru biciclete electrice.



În cadrul Expoziției s-a desfășurat și Conferința Primarilor din România și Republica Moldova, organizată de Asociația Municipiilor din România, Convenția Primarilor pentru Energie și Climă din Republica Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova.



La deschiderea Conferinței Primarilor din România și Republica Moldova au participat mai multe persoane oficiale din Guvernul României, inclusiv Tánczos Barna – Viceprim-ministru, precum și Grigore Stratulat – Secretar de Stat în Ministerul Mediului din Republica Moldova.



De asemenea, în cadrul Conferinței au avut discursuri: Lia Olguţa Vasilescu – Președintele Asociației Municipiilor din România, primar al municipiului Craiova, precum și vicepreședinții CALM Constantin Cojocaru, primar al municipiului Edineț, Nicolae Dandiș, primar al municipiului Cahul și Vitalie Vrabie, primar al municipiului Ungheni. La eveniment au participat mai mulți primari și viceprimari din România și Republica Moldova, precum și expertul CALM Igor Cristal.



În cadrul Conferinței Primarilor din România și Republica Moldova, s-a discutat despre asigurarea serviciilor publice de calitate la standarde europene în energie, salubritate, apă, canal, inclusiv lecții învățate și bune practici în domeniu. De asemenea, despre oportunități și constrângeri în accesarea fondurilor europene, performanța în administrație și replicarea modelelor locale de succes la nivel național.



A fost realizată o vizită în teritoriu, la Direcția de Salubritate Sector 3, București, unde a avut loc o prezentare și o demonstrare a sistemului integrat de management al deșeurilor – colectare, cu participarea companiei furnizoare de tehnologie și utilaj specializat în tehnologia de colectare a deșeurilor Easy - sistem inovator, complet automatizat, care permite gestionarea eficientă a deșeurilor de către un singur operator, utilizând o ridicare bilaterală și care optimizează procesul de colectare selective (containere staționare supraterane și subterane).