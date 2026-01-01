Reforma administrației publice trebuie să întărească autonomia locală, nu să o limiteze
12 Martie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a analizat proiectul de lege privind îmbunătățirea mecanismului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale și constată că, în forma actuală, acesta nu răspunde nevoilor reale ale comunităților locale.
Consultarea colectivității locale este un principiu constituțional și european, iar diminuarea reprezentativității în luarea unor decizii majore – precum modificarea limitelor teritoriale – ar slăbi democrația locală și ar deschide calea unor intervenții arbitrare ale politicului.
Reforma administrației publice nu poate fi redusă la o simplă amalgamare. Ea trebuie să fie un proces complex, gradual și motivant, care să consolideze autonomia locală și să creeze comunități puternice.
CALM propune:
dublarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg amalgamarea și menținerea acestora pe o perioadă de minimum 5 ani;
reconfigurarea guvernării locale prin reducerea numărului de consilieri, clarificarea competențelor și regionalizarea serviciilor;
alocarea directă către comunități a unor cote din impozitul pe venit și TVA, pentru a reduce dependența de transferurile centrale;
crearea unui Fond de cofinanțare pentru proiecte europene, astfel încât nicio primărie să nu piardă finanțări din lipsa resurselor proprii;
digitalizarea serviciilor publice locale și asigurarea accesului deplin la registrele naționale, pentru reducerea birocrației.
Ținând cont de cele menționate, CALM nu susține proiectul în redacția actuală. Reforma trebuie să fie un proces de fortificare a administrației publice locale, nu de limitare a autonomiei.
CALM solicită crearea unui grup de lucru pentru revizuirea substanțială a proiectului, în spiritul democrației locale și al interesului comunităților.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova
