Parcul central din Călărași este pregătit să-și întâmpine vizitatorii în straie noi

12 Martie 2026 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru, împreună cu partenerii locali, a organizat astăzi ședința de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului de revitalizare urbană „Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței, or. Călărași". Evenimentul a avut loc la fața locului, unde au fost evaluate și confirmate lucrările realizate în ultimele luni.



La recepție au participat reprezentanți ai ADR Centru, ai Primăriei orașului Călărași, ai Consiliului raional Călărași, ai companiei antreprenoare SRL „AM SISTEME", responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, precum și alți reprezentanți din raionul Călărași.



Proiectul și-a propus să transforme această zonă din centrul orașului într-un spațiu modern, sigur și prietenos pentru locuitori și vizitatori. Astăzi, rezultatul este vizibil: un parc verde, bine amenajat, care oferă noi oportunități pentru recreere, socializare și activități sportive.



„Investițiile în spațiile publice înseamnă investiții directe în calitatea vieții oamenilor. Un parc modern devine un loc de întâlnire pentru comunitate, un spațiu unde copiii se pot juca, tinerii pot face sport, iar familiile se pot bucura de timp liber într-un mediu plăcut. Ne bucurăm că prin acest proiect contribuim la dezvoltarea orașului Călărași și la crearea unor condiții mai bune pentru locuitori," a menționat Oleg Secrieru, șef Direcție Managementul integrat al proiectelor, ADR Centru.



Primarul orașului Călărași, Victor Ambroci, a subliniat importanța acestei investiții pentru comunitate:

„Pentru orașul Călărași, acest proiect reprezintă o schimbare vizibilă și mult așteptată. Parcul modernizat va deveni un loc de relaxare și socializare pentru locuitori de toate vârstele. Mulțumim partenerilor pentru sprijinul oferit și ne vom asigura că această investiție va fi păstrată și valorificată în beneficiul comunității."



Prin proiect au fost realizate:



un scuar multifuncțional rollerde 2,5 hectare, cu spațiu de joacă pentru copii și o zonă sportivă;

undrom destinat activităților recreative și sportive;

alei pavate și drumuri de acces, care asigură accesul facil în toate zonele scuarului;

un sistem de iluminat energo-eficient, pentru siguranța și confortul vizitatorilor pe timp de noapte;

sistem de irigare automatizat;

sistem de supraveghere video;

bănci și coșuri pentru colectarea deșeurilor, care contribuie la menținerea unui mediu curat și plăcut.

Valoarea totală a lucrărilor este de 17,16 milioane lei, dintre care 13,90 milioane lei au fost alocate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), iar 3,26 milioane lei reprezintă contribuția autorităților locale.



Noile zone pietonale și spațiile verzi îmbunătățesc mobilitatea urbană, oferă condiții mai bune pentru activități sociale și sportive și contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor. Totodată, autoritățile locale mizează pe faptul că aceste îmbunătățiri vor stimula activitatea economică și vor atrage noi investiții în regiune.



Proiectul „Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței, or. Călărași" a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin ADR Centru, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).



Membrii Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor au evaluat și confirmat finalizarea lucrărilor, iar specialiștii ADR Centru au reamintit autorităților locale importanța asigurării durabilității investiției, astfel încât vizitatorii parcului să se poată bucura în continuare de un spațiu bine amenajat și prietenos.