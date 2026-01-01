Drum modern spre Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”

13 Martie 2026 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria municipiului Ungheni și compania Aedificator S.R.L. au semnat contractul de antrepriză pentru implementarea proiectului „Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economică Liberă „Ungheni-Business".



Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul ADR Centru, cu sprijin financiar din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și cu contribuția autorităților publice locale. Valoarea totală a contractului de antrepriză este de 21,93 milioane lei.



Lucrările urmează să fie realizate într-un termen de 11 luni, începând cu data indicată în Ordinul de începere a lucrărilor.



Prin acest proiect va fi modernizată infrastructura rutieră din zona de acces către Zona Economică Liberă „Ungheni-Business", facilitând circulația și îmbunătățind conexiunile pentru agenții economici și investitori.



De infrastructura modernizată vor beneficia:

▪ peste 24.760 de locuitori ai municipiului Ungheni;

▪ 59 de rezidenți ai ZEL „Ungheni-Business";

▪ 25 de agenți economici activi și potențiali investitori;

▪ ÎM „Servicii Comunale Ungheni", responsabilă de administrarea rețelelor rutiere și pluviale;

▪ turiști și proprietari de mijloace de transport din zonă.



Directorul ADR Centru, Ion Pînzari, a subliniat importanța strategică a investiției:

„Acest proiect reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică a municipiului Ungheni și pentru consolidarea mediului investițional din regiune. Prin modernizarea infrastructurii rutiere, facilităm accesul către Zona Economică Liberă și creăm condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor și atragerea de noi investiții."



La rândul său, Primarul municipiului Ungheni a menționat că acest proiect va contribui la îmbunătățirea accesului către una dintre cele mai importante zone economice ale orașului, sprijinind dezvoltarea economică locală și crearea de noi oportunități pentru comunitate.



Prin aceste investiții continuăm să contribuim la dezvoltarea urbană sustenabilă a municipiului Ungheni și la creșterea atractivității economice a orașului la nivel regional.



Acest proiect se alătură altor inițiative de dezvoltare implementate de ADR Centru în municipiul Ungheni și în localitățile din raion, menite să îmbunătățească infrastructura și condițiile de trai pentru locuitorii Regiunii Centru.