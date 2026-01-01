Reforma administrației locale: viziunea comună a CALM și a mediului academic
14 Martie 2026 — Atât modelul CALM, cât și modelul elaborat de reprezentanți ai mediului academic promovează o reformă a administrației publice locale bazată pe consens, etapizare și respectarea identității comunităților, cu accent pe descentralizare și participare locală. Ambele modele susțin transferul de competențe și resurse către nivelul local, pentru a întări autonomia comunităților.
Experții care au studiat timp de decenii acest domeniu susțin că reforma trebuie implementată treptat, pentru a evita șocuri administrative și sociale. Totodată, se pune accent pe implicarea cetățenilor și a autorităților locale în procesul decizional, pentru a asigura legitimitatea și coeziunea socială.
Ambele modele prevăd mecanisme de cooperare între localități pentru prestarea unor servicii comune (infrastructură, utilități, dezvoltare regională). De asemenea, reforma ar trebui să includă instrumente de sprijin pentru localitățile care aleg să colaboreze sau să se unească voluntar.
Reforma administrației publice locale este subiectul emisiunii „La Înălțime cu CALM”. Protagoniștii ediției sunt: directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova, Sergiu Palihovici, expertul juridic al CALM, doctor în drept, Viorel Rusu, și primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi accesată la următorul link: https://www.calm.md/reforma-administra-iei-locale-viziunea-comun-calm-mediului-academic/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
