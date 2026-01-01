Viorel Furdui, director executiv al CALM: „Reforma APL – promisiuni fără garanții”

15 Martie 2026 — În prezent asistăm la o campanie masivă de promovare a reformei administrației publice locale. Se vorbește frecvent despre o „reformă complexă”, despre primării mai puternice, servicii publice mai bune și acces sporit la fonduri europene. Totuși, în mare parte, argumentele și explicațiile prezentate sunt formulate în termeni foarte generali și vagi, fără detalii concrete, fără garanții și fără previzibilitate pe termen lung.



De asemenea, lipsesc aproape în totalitate analize de impact credibile pe termen scurt, mediu și lung, care să demonstreze beneficiile promise. În aceste condiții, discuția pare să se reducă, deocamdată, la promisiuni și declarații de bune intenții.



Sperăm că multe dintre aceste aspecte vor fi clarificate atunci când va fi prezentat conceptul propriu-zis al reformei. În special, sunt necesare răspunsuri clare la câteva întrebări fundamentale.



1. Avem cu adevărat o reformă a APL sau doar o simplă reformă administrativ-teritorială?

Ceea ce este prezentat drept o „reformă complexă” nu pare, deocamdată, să includă elementele esențiale ale unei asemenea transformări: competențe clar definite, mecanisme de finanțare, instrumente economice, politici de investiții, modernizarea serviciilor administrative și comunale, reprezentativitate, analize de impact sau garanții concrete.



Explicațiile oficiale se rezumă adesea la formule generale de tipul „vom fi mai eficienți”, fără dovezi și fără mecanisme clare de implementare. În lipsa acestor elemente, există riscul ca procesul să se reducă la o simplă reformă administrativ-teritorială, axată pe diminuarea numărului de primării, ceea ce ar putea conduce la slăbirea sau chiar neutralizarea democrației și autonomiei locale.



2. Poate exista reforma APL fără reforma administrației centrale și fără o reformă economică și financiară?

Reforma este tratată fragmentar, ca și cum administrația locală ar putea fi modernizată în izolare, fără o legătură directă cu reforma administrației publice centrale.



Din discuțiile actuale lipsește aproape complet componenta referitoare la reforma administrației centrale, contrar logicii și principiilor prevăzute în strategiile de reformă a administrației publice, care presupun o sinergie între aceste două niveluri esențiale.



În prezent se discută mai ales despre „optimizare locală”, fără un plan integrat de redistribuire a competențelor și resurselor. În lipsa unei astfel de abordări, există riscul ca primăriile să fie comasate, dar să rămână la fel de dependente de un centru birocratic neschimbat.



3. Cum devin primăriile mai puternice doar prin comasare?

Se afirmă frecvent că „primăriile mai mari vor fi mai puternice”. Totuși, nu sunt prezentate mecanisme concrete care să demonstreze acest lucru. Nu există, deocamdată, garanții economice sau financiare și nici instrumente juridice care să asigure o autonomie reală.



Comasarea, în sine, nu generează automat putere instituțională. Ea poate crea doar entități administrative mai mari, dar nu neapărat mai capabile sau mai autonome.



4. Cum va crește capacitatea de atragere a fondurilor europene?

Un alt argument invocat frecvent este că primăriile comasate vor avea o capacitate mai mare de a atrage și gestiona fonduri europene. Însă rămâne neclar cum și în ce măsură va crește această capacitate în mod real.



Gestionarea fondurilor europene presupune expertiză tehnică avansată, specialiști bine pregătiți și bine remunerați, cunoașterea limbilor străine, proceduri complexe și mecanisme de prefinanțare și cofinanțare. În practică, o primărie rurală – chiar și comasată – nu poate gestiona singură asemenea procese complexe.



Conform standardelor europene (NUTS 2), gestionarea fondurilor mari este de regulă responsabilitatea structurilor regionale. În mod firesc, Guvernul ar trebui să creeze instrumente naționale de cofinanțare și prefinanțare. În lipsa acestora, ideea că „primăriile mai mari vor atrage mai multe fonduri” riscă să rămână doar un slogan.



5. Servicii mai bune și digitalizare – promisiune sau realitate?

Se afirmă că reforma va aduce servicii publice mai bune și că cetățenii nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la distanțe mari.



Realitatea din teritoriu arată însă că majoritatea serviciilor publice locale nu sunt digitalizate, iar multe localități nu dispun de centre moderne de prestare a serviciilor și nici de infrastructura tehnică și umană necesară.



Întrebarea esențială este dacă aceste servicii vor fi create înainte de implementarea reformei sau după. Dacă vor apărea abia ulterior, există riscul ca cetățenii să fie nevoiți să parcurgă distanțe mai mari pentru servicii administrative, repetând experiența începutului anilor 2000, când promisiunile de modernizare nu au fost pe deplin realizate.



6. Există garanții juridice, financiare și investiționale pe termen lung?

În prezent nu există mecanisme clare care să garanteze că localitățile amalgamate vor primi finanțările promise pentru dezvoltare.



Nu există garanții că localitățile care nu vor mai avea primării proprii nu vor fi dezavantajate în procesul de distribuire a investițiilor. De asemenea, nu este clar cum va fi asigurată reprezentarea reală a acestor comunități în noile structuri administrative.



În plus, nu există garanții pentru situațiile de schimbare politică sau de guvernare. Dacă persoanele care formulează astăzi promisiuni nu vor mai ocupa funcții publice în viitor, cine va garanta respectarea acestor angajamente?



Concluzie

În forma în care este prezentată în prezent, reforma administrației publice locale nu pare să aibă un fundament suficient de solid. Discuțiile sunt dominate de declarații de intenții și de argumente generale, fără analize de impact, fără mecanisme concrete și fără garanții pe termen lung.



În loc să fie oferite argumente solide care să permită primarilor și aleșilor locali să discute cu cetățenii și să îi convingă de necesitatea reformei, se creează uneori impresia unor presiuni indirecte – prin aluzii la limitarea accesului la fonduri, la comasări forțate sau la lipsa stimulentelor pentru comunitățile care nu acceptă schimbările.



Fără răspunsuri clare și cuprinzătoare la aceste întrebări, există riscul ca reforma să nu consolideze autonomia locală, ci dimpotrivă, să o reducă, sporind dependența colectivităților locale de centru și de factorul politic.



O reformă autentică trebuie să fie integrată cu reforma administrației publice centrale, să includă instrumente economice și juridice clare, să ofere garanții reale pentru comunități și să fie construită pe transparență, previzibilitate și dialog – nu doar pe declarații generale și promisiuni de bune intenții.