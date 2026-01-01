Reforma administrației locale fără garanții este un risc

17 Martie 2026 — Opinie: Fără instrumente economice, mecanisme financiare și garanții juridice, entitățile administrative mai mari pot avea aceleași limitări ca cele actuale. Aceasta este opinia exprimată de reprezentanții comunității litorale în timpul discuției privind viitoarea reformă a administrației publice locale.



Această reformă este considerată esențială pentru pregătirea autorităților locale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Iar unul dintre argumentele puternice prezentate de autorități în favoarea reformei administrației publice locale este presupusa simplificare a accesului la fondurile europene.



Cu toate acestea, ideea că unificarea administrațiilor orășenești va duce automat la o creștere a fondurilor europene ridică îndoieli în rândul reprezentanților autorităților locale. „Unificarea nu garantează accesul la finanțare, iar multe municipalități nu dispun de experți, instrumente sau mecanisme de prefinanțare și cofinanțare necesare pentru implementarea proiectelor”, spune Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). – În plus, în conformitate cu standardele europene, programele de finanțare de bază sunt gestionate la nivel regional în cadrul sistemului internațional NUTS 2. În absența unor mecanisme naționale de sprijin fiabile, există riscul transferării responsabilităților către autoritățile locale fără acoperirea resurselor necesare”.



Vor fi serviciile pregătite înainte de reformă?



În același timp, impactul reformei asupra accesului cetățenilor la serviciile publice trebuie să fie analizat cu atenție, afirmă comunitatea. Există un risc real ca cetățenii să fie nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a beneficia de servicii administrative, așa cum s-a întâmplat deja în cazul reformei anterioare.



Multe localități nu dispun de centre moderne de prestare a serviciilor, infrastructura rutieră este subdezvoltată, iar nivelul de digitalizare rămâne scăzut. În aceste condiții, apare o întrebare importantă: serviciile vor fi gata înainte de reformă sau cetățenii vor suporta costurile și dificultățile perioadei de tranziție?



La toate acestea se adaugă lipsa unor garanții juridice și financiare clare. Nu există nicio certitudine că satele, care și-au pierdut primăriile, nu vor fi dezavantajate în procesul de alocare a fondurilor sau investițiilor. Acest lucru se datorează faptului că nu au fost create mecanisme clare de participare a comunităților mici la procesul decizional în cadrul noilor structuri administrative. Iar în absența unor astfel de garanții, promisiunile actuale pot deveni vulnerabile la viitoarele schimbări de politică.



