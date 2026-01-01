Vizualizări: 308
Reforma administrației locale fără garanții este un risc
17 Martie 2026 — Opinie: Fără instrumente economice, mecanisme financiare și garanții juridice, entitățile administrative mai mari pot avea aceleași limitări ca cele actuale. Aceasta este opinia exprimată de reprezentanții comunității litorale în timpul discuției privind viitoarea reformă a administrației publice locale.
Această reformă este considerată esențială pentru pregătirea autorităților locale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Iar unul dintre argumentele puternice prezentate de autorități în favoarea reformei administrației publice locale este presupusa simplificare a accesului la fondurile europene.
Cu toate acestea, ideea că unificarea administrațiilor orășenești va duce automat la o creștere a fondurilor europene ridică îndoieli în rândul reprezentanților autorităților locale. „Unificarea nu garantează accesul la finanțare, iar multe municipalități nu dispun de experți, instrumente sau mecanisme de prefinanțare și cofinanțare necesare pentru implementarea proiectelor”, spune Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). – În plus, în conformitate cu standardele europene, programele de finanțare de bază sunt gestionate la nivel regional în cadrul sistemului internațional NUTS 2. În absența unor mecanisme naționale de sprijin fiabile, există riscul transferării responsabilităților către autoritățile locale fără acoperirea resurselor necesare”.
Vor fi serviciile pregătite înainte de reformă?
În același timp, impactul reformei asupra accesului cetățenilor la serviciile publice trebuie să fie analizat cu atenție, afirmă comunitatea. Există un risc real ca cetățenii să fie nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a beneficia de servicii administrative, așa cum s-a întâmplat deja în cazul reformei anterioare.
Multe localități nu dispun de centre moderne de prestare a serviciilor, infrastructura rutieră este subdezvoltată, iar nivelul de digitalizare rămâne scăzut. În aceste condiții, apare o întrebare importantă: serviciile vor fi gata înainte de reformă sau cetățenii vor suporta costurile și dificultățile perioadei de tranziție?
La toate acestea se adaugă lipsa unor garanții juridice și financiare clare. Nu există nicio certitudine că satele, care și-au pierdut primăriile, nu vor fi dezavantajate în procesul de alocare a fondurilor sau investițiilor. Acest lucru se datorează faptului că nu au fost create mecanisme clare de participare a comunităților mici la procesul decizional în cadrul noilor structuri administrative. Iar în absența unor astfel de garanții, promisiunile actuale pot deveni vulnerabile la viitoarele schimbări de politică.
Sursa: https://logos-pres.md/noutati/reforma-administratiei-locale-fara-garantii-este-un-risc/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2488
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1684
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1368
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33