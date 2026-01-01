Membrii CRD Centru s-au întrunit la Nisporeni pentru a discuta prioritățile de dezvoltare ale regiunii

17 Martie 2026 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru a organizat astăzi, 17 martie 2026, ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Stadionului Orășenesc din orașul Nisporeni și a reunit membrii Consiliului, reprezentanți ai autorităților publice, precum și alte părți interesate de procesul de dezvoltare regională.



Ședința s-a desfășurat în conformitate cu Regulamentul-cadru de funcționare a CRD Centru, iar discuțiile au vizat principalele rezultate obținute în anul precedent, precum și direcțiile strategice pentru perioada următoare.



În cadrul reuniunii, participanții au examinat mai multe subiecte importante de pe agenda dezvoltării regionale, printre care:



prezentarea rezultatelor activității ADR Centru pentru anul 2025 și prioritățile planificate pentru anul 2026;

aprobarea Raportului privind progresul implementării Programului Operațional Regional (POR) 2022-2025 pentru anul 2025 și a Raportului de evaluare a POR 2022-2025;

prezentarea progresului în procesul de elaborare a Programului Operațional Regional Centru pentru perioada 2026-2028;

informarea privind instituirea și funcționalitatea Oficiului pentru implementarea Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova.

În deschiderea ședinței, președintele raionului Nisporeni, Ion Diavor, a salutat prezența oaspeților la Nisporeni și a mulțumit membrilor Consiliului pentru implicarea activă și pentru munca conștiincioasă depusă, subliniind inclusiv sprijinul acordat finanțării unor proiecte importante în oraș și în raion.



La rândul său, directorul ADR Centru, Ion Pînzari, a prezentat principalele realizări ale instituției din anul 2025 și a evidențiat impactul proiectelor implementate în regiune.



„Anul 2025 a fost unul cu rezultate importante pentru Regiunea Centru. Am continuat implementarea unor proiecte majore de infrastructură, am lansat noi investiții în domeniul dezvoltării urbane și al turismului și am consolidat cooperarea cu autoritățile publice locale. Prioritatea noastră rămâne aceeași - să transformăm aceste investiții în beneficii concrete pentru oameni și pentru comunitățile din regiune", a declarat directorul ADR Centru.



Președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, Victor Ambroci, a menționat că rolul Consiliului este esențial în orientarea investițiilor și în stabilirea priorităților regionale.



„Prin deciziile pe care le luăm în cadrul Consiliului, contribuim direct la dezvoltarea echilibrată a regiunii. Este important să continuăm să investim în proiecte care aduc valoare comunităților - fie că vorbim despre infrastructură, sport, turism sau servicii publice moderne", a subliniat acesta.



După încheierea ședinței, membrii CRD Centru au fost invitați să viziteze Stadionul Orășenesc din Nisporeni, obiectiv modernizat în cadrul proiectului regional „Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din Regiunea Centru", implementat de ADR Centru.



Lucrările au inclus renovarea capitală a stadionului, construcția unui bloc auxiliar care găzduiește un hotel pentru sportivi, edificarea unei tribune noi și reabilitarea tribunelor existente. Totodată, au fost realizate lucrări de amenajare a unui grup sanitar pentru spectatori, instalarea sistemului de iluminat nocturn, conectarea rețelelor electrice exterioare, precum și modernizarea pistei de alergare și a sectorului pentru atletism.



Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul proiectului se ridică la aproximativ 91 milioane de lei, dintre care circa 45 milioane de lei au fost alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul sumei a fost asigurată de către beneficiari.



La modernizarea arenei a contribuit și Federația Moldovenească de Fotbal, care a sprijinit reamenajarea gazonului natural, instalarea sistemului de nocturnă și dotarea tribunelor cu o parte din fotoliile individuale.



Totodată, gazdele au prezentat și alte proiecte de infrastructură reabilitate recent sau aflate în curs de modernizare. Membrii Consiliului au apreciat investițiile realizate la Nisporeni, subliniind că proiectele implementate contribuie semnificativ la dezvoltarea infrastructurii locale, la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și la creșterea atractivității economice și turistice a întregii regiuni.