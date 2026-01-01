La mulți ani CALM! La mulți ani tuturor autorităților publice locale!
21 Martie 2026 — Stimați colegi și prieteni ai administrației publice locale,
astăzi celebrăm 16 ani de la crearea Congresului Autorităților Locale din Moldova – veriga de sprijin și partenerul de încredere al comunităților noastre.
În toți acești ani, CALM a fost vocea comună a autorităților publice locale, un pilon de stabilitate și încredere pentru primari și consilieri, un avocat al aleșilor locali. Prin consultanță, solidaritate și schimb de experiență cu lideri din țară și de peste hotare, CALM a oferit sprijin profesional și a consolidat demnitatea comunităților.
Încă mai avem de demonstrat că administrația publică locală este fundamentul oricărei societăți, dar astăzi putem afirma cu mândrie că, datorită unității primarilor în cadrul CALM, vocea comunităților este mai puternică, mai unită și mai respectată.
La ceas aniversar, transmitem recunoștință tuturor celor care au contribuit la această construcție solidă și urăm Congresului Autorităților Locale din Moldova noi realizări, putere și inspirație în misiunea sa de a apăra și promova administrația publică locală.
La mulți ani, CALM!
