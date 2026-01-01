CALM la 16 ani de activitate – garantul democrației locale din R. Moldova

21 Martie 2026 — La 21 martie sărbătorim 16 ani de la crearea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Este un moment de reflecție, dar și de mândrie, pentru că în acest răstimp, chiar dacă au fost mai multe încercări de a diviza APL și de a crea alternative pentru CALM, anume CALM a devenit coloana vertebrală a administrației publice locale, un partener de încredere al comunităților și un avocat al aleșilor locali.



Încă din primii ani de activitate, CALM și-a asumat misiunea de a fi vocea comună a autorităților publice locale, unind aleșii locali, indiferent de culoarea politică a acestora și intervenind de fiecare dată când a fost necesar, pentru descentralizare și autonomie locală.



CALM a construit punți între aleși locali și guvernări, dar a creat și parteneriate internaționale. CALM a creat programe de instruire pentru primari și angajații din primării. CALM a apărat demnitatea aleșilor locali și democrația locală.



Administrația publică locală a fost promovată de CALM și a început să fie percepută ca fundamentul oricărei societăți. În ultimii ani, CALM a reafirmat că viitorul democratic și prosper al Republicii Moldova se clădește pe puterea comunităților locale.



Astăzi, la 16 ani de activitate, am întrebat mai mulți aleși locali ce reprezintă pentru ei Congresul Autorităților Locale din Moldova. Ne-au spus că este pilonul de bază al administrației publice locale, un partener de încredere și un garant al democrației locale. Alte opinii ale primarilor despre CALM aflăm în cadrul acestei emisiuni.



Protagoniștii ediției de astăzi sunt: Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM; Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, vicepreședinte al CALM; Victor Ambroci, primarul orașului Călărași, vicepreședinte al CALM; Angela Ababei, primara satului Cobîlea, Șoldănești; Silvia Leșan, primara comunei Schineni, Soroca; Alina Pascaru, primara comunei Bănești, Telenești; Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, vicepreședinte al CALM; Simion Tatarov, primarul orașului Rezina, vicepreședinte al CALM; Victor Bogatico, primarul orașului Rîșcani, vicepreședinte al CALM; Violeta Crudu, primară de Cruzești, mun. Chișinău, președinta Rețelei Femeilor CALM; Nina Costiuc, primară de Budești, Chișinău, președinta de onoare a Rețelei Femeilor CALM; Gheorghe Falcă, primarul comunei Ghindești, Florești; Iurie Gangan, primarul orașului Florești; Mihail Luchian, primarul comunei Bălănești, Nisporeni; Maria Mihalcenco, primara comunei Pistruieni, Telenești; Oleg Costandoglo, primar Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia; Petru Dogocher, primar al comunei Vatici, Orhei; Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir; Rodica Croitor, primara satului Hârbovăț, Anenii Noi; Rodica Russu, primara comunei Telița, Anenii Noi; Maria Galiț, primara comunei Sărata Veche, Fălești, vicepreședintă a CALM; Vladimir Bodean, primarul comunei Șișcani, Nisporeni; Alexandr Mațarin, primarul orașului Anenii Noi; Alina Semeniuc, primara satului Crișcăuți, Dondușeni; Valeriu Tizu, primarul comunei Petreni, Drochia; Valerian Cecan, primarul satului Mihăileni, Rîșcani; Angela Ursachi, primară de Mateuți, Rezina; Alexandra Piscunov, primară de Vadul lui Isac, Cahul; Valeriu Scutelnic, primarul satului Bîrnova, Ocnița; Victoria Andriuța, primară de Șeptelici, Soroca.



La mulți ani, CALM! Fie ca următorii ani să-ți aducă și mai multă putere, inspirație și unitate în misiunea de a apăra și promova administrația publică locală.



