Codul Procedurilor Parlamentare conține abateri grave în raport cu APL

24 Martie 2026 — La 23 martie, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la consultarea publică organizată de Comisia Juridică a Parlamentului pe tema Codului de proceduri parlamentare. Discuția a fost una utilă, iar faptul că autorii proiectului recunosc necesitatea îmbunătățirii textului este un pas pozitiv. Totuși, analiza atentă a proiectului relevă probleme grave, care pun în pericol principiile autonomiei locale, democrației și statului de drept.



Constatări principale ale CALM:



Mai multe articole conțin formulări depășite și chiar periculoase, contrare spiritului și literei Constituției.



Articolul 171 trezește îngrijorări majore, întrucât introduce mecanisme incompatibile cu principiul autonomiei locale.



Articolele 169, 170, 171, 188 și 191 au formulări vagi, interpretabile, ce pot genera presiuni și subordonarea APL.



Se confundă suspendarea cu încetarea mandatului, se stabilesc obligații neclare de informare și lipsesc prevederi care să asigure un dialog instituțional real cu APL prin asociația reprezentativă.

Reieșind din cele expuse, CALM a formulat mai multe propuneri, printre care:



Corelarea proiectului cu Carta Europeană a Autonomiei Locale, Constituția și legislația APL.

Definirea clară a diferenței dintre suspendare (temporară) și încetare (definitivă), cu respectarea Constituției.



Eliminarea articolului 171, care contravine Constituției și nu poate fi acceptat. Parlamentul nu are dreptul să înceteze mandatul unei autorități locale alese.

Stabilirea limitelor controlului și supravegherii, pentru a evita transformarea lor în subordonare.

Introducerea obligației explicite de consultare a asociației reprezentative a APL, cu termene clare și proceduri transparente.



Precizarea tipului de informații ce pot fi solicitate de la APL, astfel încât să nu fie blocată activitatea lor.



Reformularea prevederilor vagi („pot consulta") în obligații ferme („vor consulta"), pentru a garanta respectarea principiului autonomiei locale.



CALM consideră că proiectul Codului Procedurilor Parlamentare, în forma actuală, conține prevederi care contravin Constituției și principiilor europene ale autonomiei locale. Este absolut necesară revizuirea urgentă a textului, pentru a evita riscul de subordonare politică a autorităților locale și pentru a asigura un cadru democratic, transparent și conform standardelor europene.



CALM va veni cu propuneri concrete la textul legii și își reafirmă angajamentul de a apăra autonomia locală, democrația și drepturile comunităților din Republica Moldova.