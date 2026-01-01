„Oameni care pun umărul” - campania care a adus ONG-urile mai aproape de oameni și oamenii mai aproape unii de alții

27 Martie 2026 — După luni de activare la nivel național, campania „Oameni care pun umărul” ajunge la finalul primei etape. În acest timp, a reușit să aducă mai aproape de oameni realitatea din spatele ONG-urilor și să deschidă o conversație necesară despre rolul societății civile în Republica Moldova.

Campania a fost lansată într-un context în care încrederea în ONG-uri rămâne scăzută și a pornit de la o nevoie simplă, să explice cine sunt ONG-urile, ce fac și de ce contează. La finalul acestei etape, devine clar că acest lucru este posibil atunci când sectorul vorbește cu o voce comună și pune accent pe oameni, nu pe instituții.



În doar câteva luni, campania a adus împreună 120 de organizații din toată țara și a generat peste 2.700.000 de vizualizări. Mai important, a reușit să apropie oamenii de un subiect care până acum părea departe.



Pe parcurs, tot mai multe organizații au devenit vizibile, iar publicul a avut ocazia să descopere povești reale, inițiative concrete și impactul unei munci care, de cele mai multe ori, rămâne invizibilă.

„Campania „Oamenii care pun umărul” ajută oamenii să înțeleagă mai bine rolul societății civile și oferă celor din sector un spațiu să-și spună povestea. Ne bucură deschiderea cu care a fost primită și credem că este un pas important pentru a explica, mai aproape de oameni, contribuția societății civile la dezvoltarea unei societăți deschise în Republica Moldova”, a spus Daniela Vidaicu, directoare executivă, Fundația Soros Moldova.



Pentru Centrul CONTACT, organizația care a implementat campania, această inițiativă a fost încercarea de a transforma o idee mai veche în ceva concret, și anume să contribuie, în timp, la o înțelegere mai clară despre cine este societatea civilă și de ce contează.



„Durerea noastră, a societății civile, este încrederea scăzută a oamenilor în ceea ce facem. Au existat multe încercări de-a lungul anilor, dar de cele mai multe ori au fost inițiative punctuale. De această dată, am construit o campanie amplă, coerentă. A fost o premieră și pentru noi, un pilot care a arătat că această direcție este nu doar necesară, dar și posibilă,” a menționat Serghei Neicovcen, director executiv, Centrul CONTACT.



Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a adus această campanie a fost vizibilitatea oamenilor din spatele proiectelor. Pentru mulți, a fost prima dată când munca lor a fost înțeleasă prin chipurile și poveștile celor care o fac zi de zi.



„Este frumos să mergi în comunități și să implementezi proiecte, dar partea dificilă rămâne cum explici impactul acestor activități, mai ales când rezultatele apar în timp. În această campanie s-au pus primele cărămizi în această direcție. Accentul pe oameni, pe echipe, pe chipuri reale, asta face diferența,” a spus Vlada Ciobanu, directoare de programe,Centrul de Politici și Reforme.



„Pentru noi, această campanie ne-a adus mai aproape de comunitate și chiar de beneficiarii noștri. Ne-a oferit ocazia să spunem cine suntem, ce facem și de ce credem în munca noastră. În spatele fiecărui ONG sunt oameni care nu renunță,” a menționat Elena Cupceanu, administratoare, AO Aud și Vorbesc.



„Este o campanie care pune accent exact pe ceea ce contează: oamenii și capacitatea lor de a mobiliza comunitățile. Mesajul de coeziune este extrem de important și arată că prin muncă comună putem construi mai mult,” a declarat Daniel Vodă, expert asociat, Institutul pentru Politici și Reforme Europene.



Campania a avut și o componentă media importantă, care a contribuit la apropierea publicului de sectorul asociativ.



„Timp de aproape trei luni, am realizat, în parteneriat cu Centrul CONTACT, un șir de emisiuni prin care am adus în atenția publicului oamenii care pun umărul la dezvoltarea comunităților. Am pornit de la întrebări simple, ce sunt ONG-urile și cu ce se ocupă, și am ajuns să descoperim oameni care schimbă vieți. Peste 70 de ONG-uri au fost alături de noi în această misiune,” a spus Veronica Mungiu, prezentatoare, Radio Moldova Național.



Campania a combinat mai multe tipuri de intervenții, de la conversații în social media și implicarea influencerilor până la lansarea unui documentar despre sectorul asociativ, spoturi video, apariții media și podcasturi. În paralel, poveștile ONG-urilor au fost aduse mai aproape de oameni printr-o serie de fotografii și o expoziție itinerantă, unde publicul a putut vedea direct cum arată munca din spatele organizațiilor. Campania „Oamenii care pun umărul” este susținută de Fundația Soros Moldova.



În Republica Moldova activează peste 10.000 de organizații implicate în domenii esențiale pentru dezvoltarea societății. Cu toate acestea, doar o mică parte dintre acestea sunt cunoscute și recunoscute la scară largă. Aproximativ un sfert dintre cetățeni declară că au încredere în ONG-uri, iar pentru mulți acestea par încă departe de viața de zi cu zi.