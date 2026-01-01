Nu reducerea primăriilor, ci reforma raioanelor și regionalizarea este cheia unei administrații eficiente și a încrederii cetățenilor

28 Martie 2026 — Reforma administrației publice locale rămâne una dintre cele mai importante provocări pe agenda Guvernului. Toată lumea recunoaște că schimbarea este necesară, dar direcția și modul în care aceasta va fi realizată vor determina dacă vom avea un sistem mai eficient sau, dimpotrivă, vom genera haos administrativ și neîncredere.



O reformă bine gândită poate deveni un pilon al modernizării și al apropierii de standardele europene. O reformă negândită riscă să slăbească încrederea cetățenilor și să compromită însăși ideea de integrare europeană. Alegerea este între responsabilitate și improvizație – iar responsabilitatea trebuie să prevaleze.



Reforma administrației publice locale nu trebuie să fie un exercițiu grăbit sau superficial. Este nevoie de o viziune coerentă, fundamentată pe expertiză și consens social. Accentul nu trebuie pus pe reducerea numărului primăriilor, ci pe reforma raioanelor, îmbunătățirea procesului de amalgamare voluntară și asigurarea că fiecare pas va consolida democrația locală și eficiența administrativă.



De această părere sunt protagoniștii emisiunii „La Înălțime cu CALM”: directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui; primarul orașului Leova, vicepreședintele CALM, Alexandru Bujorean; și primarul municipiului Hîncești, vicepreședintele CALM, Alexandru Botnari.



