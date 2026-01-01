CALM: „Modificările la Legea amalgamării sunt superficiale, fără stimulente durabile, ignoră voința locuitorilor exprimată prin referendum și urmăresc alte scopuri decât consolidarea comunităților”

29 Martie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a analizat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și a emis un aviz negativ, subliniind riscurile pe care textul actual le comportă pentru democrația locală și autonomia comunităților. CALM atrage atenția că consultarea colectivităților locale este un principiu constituțional și european. Diminuarea votului calificat sau reducerea reprezentativității în luarea deciziilor privind modificarea limitelor teritoriale ar slăbi democrația locală și ar deschide calea ingerințelor politice arbitrare. „Pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivitățile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, prin referendum local", stipulează Carta Europeană a Autonomiei Locale, amintește CALM.



CALM atrage atenția la faptul că principiul subsidiarității nu este un artificiu tehnic, ci fundamentul unei guvernări democratice: decizia trebuie luată cât mai aproape de cetățean, iar serviciile publice trebuie să fie accesibile comunităților. Prevederea cu distanța de 25 km fusese prezentată ca o garanție a apropierii serviciilor de oameni. Eliminarea ei dovedește însă contrariul – îndepărtarea serviciilor și centralizarea deciziei. Această schimbare dezvăluie că argumentul inițial era doar un paravan. În realitate, se urmăresc scopuri politice: crearea de primării acolo unde convine electoral, nu acolo unde există nevoia comunității. Este o trișare față de principiul subsidiarității și o deturnare a sensului reformei. Comunitățile au dreptul la transparență și la respectarea regulilor democratice. Legitimitatea nu se câștigă prin artificii geografice sau prin manipularea criteriilor, ci prin consultarea oamenilor și prin consolidarea coeziunii sociale.



„Facem apel la responsabilitate și la respectarea principiilor europene: reforma trebuie să fie despre apropierea serviciilor de cetățeni, nu despre calcul electoral. Numai astfel putem construi încredere, unitate și democrație autentică."



Totodată, CALM consideră că amalgamarea voluntară nu poate fi tratată izolat, ci trebuie integrată într-un proces amplu de reformă a administrației publice, care să includă:



• Stimulente financiare durabile pentru localitățile care decid amalgamarea, menținute pe o perioadă de minimum 5 ani.



• Reducerea numărului de raioane și crearea unor regiuni de dezvoltare cu competențe administrative reale.



• Clarificarea competențelor între cele delegate și cele proprii, cu principiul „o competență – o sursă financiară".



• Municipalizarea orașelor poli de creștere, pentru consolidarea serviciilor publice.



Pentru a reduce dependența de transferurile centrale, CALM propune:



• Alocarea integrală către orașe a impozitului pe venit al persoanelor fizice.



• Direcționarea a 50% din impozitul pe venit la locul de trai și minimum 20% din TVA către comunitățile rurale.



• Redefinirea capacității fiscale pe locuitor, astfel încât să reflecte realitatea veniturilor proprii ale UAT.



În același timp, CALM solicită creșterea atractivității funcției publice prin:



• Salarii comparabile cu cele din administrația centrală.



• Sporuri de performanță pentru atragerea proiectelor externe.



• Programe naționale de formare pentru primari, viceprimari și secretari.



Un element esențial propus de CALM este crearea unui fond de cofinanțare (1–2% din Bugetul Public Național) pentru proiecte europene, astfel încât primăriile să nu piardă finanțări din lipsa contribuției proprii.



Pentru reducerea birocrației și creșterea eficienței, CALM solicită:



• Interconectarea registrelor naționale (populație, stare civilă, bunuri imobile) cu sistemele locale de colectare a taxelor.



• Digitalizarea serviciilor publice locale (certificate, extrase, documente permisive).



CALM respinge mai multe prevederi din proiect, printre care:



• Reducerea pragului de vot pentru deciziile de amalgamare (se menține necesitatea votului de două treimi).



• Stabilirea arbitrară a centrului administrativ al UAT amalgamate.



• Criteriile rigide privind populația și hotarul comun, care limitează asocierea voluntară.



• Excluderea criteriului economic, considerat vital pentru dezvoltarea UAT.



• Lipsa consultării prin referendum local.



În concluzie, CALM nu susține proiectul în redacția actuală, considerându-l unilateral și riscant pentru democrația locală. CALM solicită crearea unui grup de lucru pentru revizuirea substanțială a textului, astfel încât amalgamarea voluntară să devină un proces democratic, motivant și funcțional, integrat în reforma administrației publice. Atragem atenția că niciuna dintre propunerile CALM nu a fost luată în considerare. Ne exprimăm speranța că la nivel de Parlament se va ține cont de expertiza CALM.