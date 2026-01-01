Gunn Marit Helgesen – noua președintă a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, un sprijin constant pentru democrația locală din Republica Moldova
1 Aprilie 2026 — În cadrul celei de-a 50-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, participanții au întâmpinat-o oficial pe noua președintă, Gunn Marit Helgesen. Evenimentul marchează începutul unui nou mandat într-un moment crucial pentru consolidarea cooperării între autoritățile locale și regionale din Europa.
În mesajul său inaugural, Gunn Marit Helgesen a subliniat că „în aceste timpuri ale schimbării, este mai important ca niciodată să revitalizăm democrația locală și regională și să menținem Europa unită în fața provocărilor globale”.
Doamna Helgesen este raportor al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru Republica Moldova și a contribuit semnificativ la stabilizarea democrației locale, la apărarea aleșilor locali împotriva presiunilor și abuzurilor, dar și la sprijinirea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În calitate de președintă a Asociației Autorităților Locale din Norvegia, ea s-a remarcat ca un susținător ferm al R. Moldova, fiind alături de administrațiile publice locale în eforturile de consolidare a autonomiei locale și de stopare a presiunilor împotriva aleșilor locali.
La eveniment participă și reprezentanții CALM, membri ai delegației naționale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, reafirmând angajamentul pentru cooperare internațională și pentru promovarea democrației locale.
CALM transmite un mesaj de apreciere și recunoștință pentru sprijinul constant al Gunn Marit Helgesen și pentru angajamentul Congresului Consiliului Europei în susținerea autorităților locale și democrației locale din Republica Moldova.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
