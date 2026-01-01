CALM a lansat cursul online „Cartografierea Socială «Nu lăsa pe nimeni în urmă» și Elaborarea Politicilor Bazate pe Dovezi”

1 Aprilie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, a organizat astăzi evenimentul de lansare oficială a cursului online „Cartografierea Socială «Nu lăsa pe nimeni în urmă» și Elaborarea Politicilor Bazate pe Dovezi” — o inițiativă menită să consolideze capacitățile autorităților publice locale în procesul de luare a deciziilor informate și incluzive.



Cursul a fost elaborat de Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est (NALAS), adaptat la contextul Republicii Moldova și digitalizat cu sprijinul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, în colaborare cu CALM.



Scopul cursului este de a oferi profesioniștilor din cadrul autorităților publice locale cunoștințele și instrumentele necesare pentru coordonarea proceselor de planificare, elaborare și implementare a Cartografierii Sociale „Nu lăsa pe nimeni în urmă”. Acesta pune accent pe identificarea și înțelegerea nevoilor grupurilor dezavantajate, astfel încât rezultatele obținute să fie valorificate în elaborarea politicilor publice locale, adoptarea deciziilor bazate pe dovezi și furnizarea serviciilor sociale fără discriminare.



Cursul este destinat reprezentanților autorităților publice locale, organizațiilor societății civile active în domeniul social, prestatorilor de servicii sociale, precum și altor actori relevanți.



Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai CALM, NALAS, Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, autorităților publice centrale și locale, societății civile, precum și participanți înscriși la curs. În cadrul evenimentului au fost prezentate structura și conținutul programului de instruire, metodele de învățare și evaluare, precum și E-Platforma pentru Guvernare Locală a CALM, pe care va fi livrat cursul.



De asemenea, participanții au fost familiarizați cu Modulul 1 al cursului, dedicat conceptelor-cheie în contextul cartografierii sociale.



În următoarele patru săptămâni, participanții vor parcurge în mod autonom cursul digital interactiv, iar după fiecare modul vor participa la sesiuni online facilitate, de tip webinar, pentru aprofundarea cunoștințelor și schimb de experiență.



La finalizarea cu succes a programului, participanții vor obține un certificat de absolvire, care atestă competențele dobândite în domeniul cartografierii sociale și al elaborării politicilor bazate pe dovezi.



Prin această inițiativă, CALM își reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea capacităților autorităților publice locale și de a promova politici publice incluzive, fundamentate pe date și orientate spre nevoile reale ale comunităților.