Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, susținător constant al autonomiei locale în Republica Moldova, a fost ales în conducerea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei

1 Aprilie 2026 — La 1 aprilie, în cadrul celei de-a 50-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, domnul Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comitetului pentru monitorizarea implementării Cartei Europene a Autonomiei Locale și a respectării drepturilor omului și a statului de drept la nivel local și regional.



Realegerea sa în această structură-cheie confirmă rolul tot mai important al Republicii Moldova în arhitectura europeană a democrației locale. Acest Comitet este responsabil de evaluarea modului în care statele membre ale Consiliului Europei respectă principiile autonomiei locale, drepturile omului și statul de drept la nivel local și regional. Realegerea unui reprezentant al Republicii Moldova în conducerea sa demonstrează că vocea administrațiilor locale din țara noastră este nu doar auzită, ci și apreciată în mod constant în forurile europene.



Domnul Viorel Furdui, doctor în drept, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul autonomiei locale, s-a remarcat prin profesionalism, consecvență și angajament față de valorile democratice. A fost și rămâne un apărător ferm al principiilor autonomiei locale și un promotor al dialogului dintre autoritățile centrale și cele locale. Sub conducerea sa, CALM a devenit o instituție de referință, recunoscută pentru legitimitatea și coeziunea pe care o reprezintă în rândul comunităților locale.



Realegerea sa are implicații directe pentru Republica Moldova:



– Creșterea legitimității administrațiilor locale în evaluările și dialogurile europene. – Reafirmarea principiului subsidiarității, conform căruia deciziile trebuie adoptate cât mai aproape de cetățean.



– Consolidarea rolului Republicii Moldova în procesele europene de monitorizare a democrației locale. Pentru primari, consilieri și lideri locali, această reconfirmare reprezintă un semnal puternic de încurajare: eforturile lor sunt parte a unui proces european amplu, iar administrația locală din Republica Moldova are un susținător influent atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Realegerea domnului Viorel Furdui ca vicepreședinte al Comitetului pentru monitorizarea implementării Cartei Europene a Autonomiei Locale și a respectării drepturilor omului și a statului de drept la nivel local și regional este o victorie pentru democrația locală din Republica Moldova. Ea confirmă că autonomia locală, subsidiaritatea și reformele autentice pot fi promovate și apărate la cel mai înalt nivel european.