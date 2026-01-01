Vizualizări: 3178

CALM la Consiliul Europei: Democrația locală este subminată atunci când dialogul este mimat, autoritățile locale sunt împinse la margine, aleșii sunt supuși presiunilor, iar mecanismele de control nu garantează proporționalitatea și respectul pentru voinț

2 Aprilie 2026 — La cea de-a 50-a reuniune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), delegația R. Moldova a adus în atenția plenului un mesaj privind viitorul democrației locale și rolul acesteia în consolidarea parcursului european al statului nostru și în procesul de reformă. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 30 martie-2 aprilie.



Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), a subliniat că democrația locală nu este un detaliu secundar, ci fundamentul democrației naționale. El a amintit că autoritățile locale au fost adesea supuse presiunilor politice și încercărilor de centralizare, dar Carta Europeană a Autonomiei Locale rămâne garanția rezilienței democratice.



Viorel Furdui a atras atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare: slăbirea democrației locale, marginalizarea autorităților și crearea de structuri paralele menite să mimeze dialogul. „Aceste practici subminează Carta Europeană și erodează încrederea în instituțiile democratice", a avertizat el.



„Fără autorități locale puternice și respectate, niciun sistem democratic nu poate fi rezistent. Iar fără un dialog autentic cu asociațiile naționale independente, reformele riscă să devină superficiale sau chiar dăunătoare", a avertizat Furdui, solicitând măsuri concrete pentru protejarea dialogului real cu asociațiile reprezentative.



Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura și vicepreședinte al CALM, a atras atenția asupra respectării articolului 5 din Carta Europeană. Acesta prevede că orice modificare a granițelor locale trebuie să fie precedată de consultarea comunităților vizate, inclusiv prin referendumuri. „Consultarea nu este o formalitate. Este fundamentul unei reforme durabile. Atunci când oamenilor li se cere părerea, reformele câștigă încredere. Când sunt ignorați, reformele se confruntă cu rezistență", a subliniat Bobeica, cerând garanții pentru aplicarea efectivă a acestui principiu.



Maria Galiț, primara satului Sărata Veche și vicepreședintă a CALM, a evidențiat necesitatea protecției reale a aleșilor locali împotriva presiunilor politice, administrative și financiare. Ea a denunțat practici precum controalele țintite, campanii de defăimare sau alocarea condiționată a fondurilor de dezvoltare. „Autonomia nu este un privilegiu, ci o garanție a statului de drept. Consultarea cetățenilor și protecția aleșilor locali nu sunt doar principii, ci condiții indispensabile pentru democrația autentică", a declarat Galiț, solicitând mecanisme clare pentru apărarea egalității de acces la resurse și respectarea voinței comunităților.



În contextul noilor inițiative legislative apărute în unele state membre ale Consiliului Europei, inclusiv în Republica Moldova, care prevăd posibilitatea suspendării activității autorităților locale prin decizia instanței, Alexandr Tarnavschi, deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și membru al delegației Republicii Moldova la Congres, a întrebat în ce mod asigură Comitetul Miniștrilor ca astfel de mecanisme de supraveghere administrativă să fie conforme cu principiul proporționalității, prevăzut în articolul 8 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, și să nu ducă la o ocolire a voinței democratice a alegătorilor?"



Deputatul a subliniat că orice intervenție asupra mandatului aleșilor locali trebuie să fie strict proporțională și să respecte legitimitatea democratică conferită de votul cetățenilor.



Totodată, Tarnavschi a ridicat un al doilea aspect esențial: „Ce standarde promovează Consiliul Europei pentru prevenirea intervențiilor motivate politic, capabile să afecteze echilibrul constituțional și autonomia administrației locale?"



Astfel, reprezentantul Republicii Moldova a atras atenția asupra riscului ca mecanismele de supraveghere să fie folosite abuziv, sub pretextul legalității, dar cu efecte de subminare a autonomiei locale și a încrederii cetățenilor în instituțiile democratice.



Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului și reprezentant al Președinției Republicii Moldova la Comitetul Miniștrilor, a reafirmat angajamentul ferm al statului nostru pentru apărarea democrației locale. El a subliniat că Guvernul va pune accent pe amalgamarea voluntară, rolul Executivului fiind de a sprijini, nu de a impune. Totodată, secretarul general a accentuat importanța reformei justiției, a instituțiilor puternice și a cooperării autentice cu asociațiile locale. „În Republica Moldova, asociația pe care o reprezentați este un partener real de dialog. Avem o cooperare bună și cred că putem să o îmbunătățim în continuare", a declarat Buzu.



Intervențiile delegației Republicii Moldova au reafirmat că democrația locală este un test al angajamentului colectiv față de valorile Consiliului Europei. Consultarea comunităților, protecția aleșilor locali și dialogul autentic cu asociațiile reprezentative sunt piloni indispensabili pentru o democrație durabilă și pentru consolidarea parcursului european al Republicii Moldova.