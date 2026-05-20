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Comunitatea din Borogani solicită păstrarea primăriei

20 Mai 2026 — Aproximativ 200 de locuitori din Borogani, Leova, au participat la Adunarea Generală a Satului privind reforma administrativ-teritorială și procesul de amalgamare. În urma discuțiilor, participanții au votat pentru ca localitatea Borogani să nu fie amalgamată. În acest sens, comunitatea din Borogani va expedia un demers oficial către Cancelaria de Stat.



Cetățenii au subliniat că Borogani este cel mai mare sat din raionul Leova, cu 2684 de locuitori conform recensământului, iar dacă sunt calculați toți cei care au reședința în sat, inclusiv cei care muncesc peste hotare, populația reală ajunge la circa 3900 de persoane.



Așezarea geografică a satului Borogani este una aparte: localitatea se află la extremitatea raionului Leova, la graniță cu UTA Găgăuzia, fiind învecinată cu trei unități administrativ-teritoriale din această regiune. Iată de ce, propunerea actuală este ca satul Borogani să fie amalgamat cu satul Iargara, deși acesta are o populație mai mică decât Borogani, fapt ce nemulțumește comunitatea. Locuitorii consideră că această perspectivă nu este în favoarea lor, întrucât așezarea geografică a Boroganiului este nefavorabilă pentru alte două comunități vecine cu Iargara, care au inițiat deja procesul de amalgamare cu acesta.



Cetățenii din Borogani cred că există riscul ca, în cazul în care satul nu va fi desemnat centru administrativ, acesta să fie neglijat și să își piardă identitatea. „Dacă îți pierzi identitatea, ce mai contează?”, a afirmat primara Elena Savițchi. Nemulțumirea este amplificată și de lipsa unui drum de acces practicabil spre Iargara: distanța de 10 km dintre cele două localități este adesea impracticabilă, ceea ce ar îngreuna considerabil legătura administrativă și accesul la servicii.



De asemenea, primara a atras atenția și la faptul că nu toate serviciile digitalizate sunt accesibile pentru cetățeni. „Mulți sunt în vârstă și nu se vor descurca să depună cereri online. Credem că este prea devreme pentru o trecere bruscă și radicală la prestarea exclusiv online a serviciilor publice. Este nevoie de o perioadă de tranziție, care să permită adaptarea treptată și să nu excludă oamenii din accesul la administrație”, a declarat primara.



Întreaga comunitate nu se opune procesului de amalgamare, însă solicită ca acesta să nu fie aplicat pe principii generale, ci să țină cont de particularitățile fiecărei localități. „Nu credem că este corect ca toate comunitățile să fie obligate să meargă la amalgamare după reguli uniforme, aprobate în conceptul general. Situațiile sunt diferite și trebuie analizate specific”, a subliniat aleasa locală.



Primăria Borogani a dezvoltat servicii locale prin efort propriu. În prezent, satul beneficiază de:



- Apeduct funcțional în proporție de 100%

- Asigurare cu gaz 100%

- Iluminat stradal modern, cu corpuri LED eficiente energetic, 100%

- Serviciu de evacuare a deșeurilor cu autospecială și colectare selectivă, etc.



Aceste realizări demonstrează capacitatea comunității de a se administra și de a se dezvolta independent, motiv pentru care cetățenii solicită ca toate aceste aspecte să fie luate în considerare în procesul de reformă.



Elena Savițchi a reiterat că nu doar numărul de locuitori contribuie la dezvoltarea unei comunități. „Este esențial să fie luate în considerare serviciile existente în teritoriu, să fie revizuite criteriile de defalcare a surselor financiare în bugetele locale și să se asigure o descentralizare reală, care să aducă economii și beneficii directe comunităților. Noi de foarte mult timp solicităm ca impozitele pe venit din salariu ale persoanelor fizice să fie distribuite la locul de trai al acestora, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării locale. Este nevoie de politici de stat orientate în favoarea satelor, deoarece la sate se muncește intens și nu trebuie diminuată importanța primăriilor. Altfel, oamenii vor avea de suferit”.



Adunarea Generală a satului Borogani a avut loc la 17 mai.