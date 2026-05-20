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Comunitatea din Petrești, Ungheni, respinge amalgamarea și cere corectarea datelor recensământului

20 Mai 2026 — La 17 mai, în comuna Petrești, Ungheni, a avut loc Adunarea Generală a Satului, cu participarea a circa 300 de locuitori. Pe ordinea de zi au fost discutate două subiecte importante: corectarea rezultatelor Recensământului populației din 2024 și inițiativa de amalgamare.



Oamenii vor să fie corectate rezultatele Recensământului deoarece există diferențe semnificative între datele oficiale și realitatea din comunitate.



„Conform listelor Comisiei Electorale Centrale, satul Petrești are 3201 alegători. Datele colectate la nivel local arată că sunt 410 copii înscriși la gimnaziu, 128 copii la grădiniță, 99 copii sub 3 ani. Total copii 0–18 ani = 974. Împreună cu alegătorii, doar în Petrești avem 4175 de persoane, plus satul Medeleni are 356 alegători și 47 copii, ceea ce ridică totalul celor două sate la circa 4500 persoane. Recensământul oficial a indicat doar 3153–3186 persoane, rezultând o diferență de peste 1400 persoane”, a explicat primarul Serghei Gorea.



Comunitatea a solicitat Biroului Național de Statistică să publice listele nominale pentru verificarea datelor și identificarea cauzelor dispariției acestor persoane din evidențele oficiale.



Al doilea subiect a vizat propunerea de amalgamare. „Nouă ni s-a propus să ne amalgamăm cu satul Todirești, dar nu există drum de legătură între noi, deci nu ne putem uni. În afară de aceasta, nici todireștenii nu ne vor, iar populația din Petrești, de asemenea, nu vrea”, a explicat primarul la al patrulea mandat.



Oamenii din comună au votat în unanimitate împotriva amalgamării.



„Tot ce am făcut în sat am făcut cu forțele noastre, cu impozitele pe care le-am colectat. Am aplicat și eu la câteva proiecte, dar nu sunt de culoarea care trebuie în raion. Cu toate acestea, ne descurcăm nu mai rău decât alții. Din momentul în care se va începe amalgamarea vor dispărea obiceiurile, totul va dispărea din acel sat, satele vor fi amorțite”, crede alesul local.



Alesul local din Petrești a subliniat că reforma administrativă este necesară, dar nu în modul în care se promovează.



Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care prin amalgamarea normativă primăria Todirești va fi obligată să se amalgameze cu primăria comunei Petrești, alesul local a spus că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. „Este Legea 225 din anul 2023 care stipulează clar că se permite activitatea primăriilor cu o populație de la trei mii de cetățeni, număr pe care primăria noastră îl are. Cineva ar trebui să încalce legea ca să ne impună să ne amalgamăm „, a conchis Serghei Gorea.