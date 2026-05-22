Vizualizări: 6092

Sensibilitățile reformei administrației publice locale au fost temele-cheie ale consultărilor organizate de CALM la Cahul

22 Mai 2026 — La 21 mai 2026, la Cahul, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a realizat o ședință cu peste 100 de primari și reprezentanți ai APL din raioanele din sudul Republicii Moldova. Tema centrală: Reforma administrației publice locale (APL) – situația actuală, provocările majore, soluțiile posibile și reperele pentru formularea unei poziții comune din partea CALM.



Nicolae Dandiș, primar al municipiului Cahul, vicepreședinte al CALM, și-a expus opinia privind necesitatea consolidării coeziunii sociale, atât între primari, cât și cetățeni. „Pentru a realiza cu succes dezideratul integrării europene, ar trebui să evităm pe cât se poate dezbinarea, în special, în condițiile în care se mai întâmplă să zboare drone militare deasupra țării. De aceea, toate forțele din societate, dar în special, factorii de decizie, care implementează reforma administrației publice, ar trebui să fie atenți la aspectele sensibile, care sunt de natură să pericliteze cursul nostru european.” De asemenea, vicepreședintele CALM a declarat că nu îi este indiferent ce se va întâmpla cu țara după anul 2029 și speră la dovada înțelepciunii de care avem nevoie acum cu toții pentru a nu repeta greșeli anterioare.



Tatiana Badan, primara satului Selemet, raionul Cimișlia, Președintă a CALM, a făcut apel la consolidarea eforturilor comune ale CALM și ale Guvernului pentru identificarea celor mai bune soluții în realizarea reformei, inclusiv ținând cont de părerea locuitorilor. De asemenea, a considerat că acum este timpul când fiecare trebuie să își manifeste poziția sa pentru a fi auzită și, cel puțin, pentru a nu regreta ulterior că aceasta nu a fost exprimată.



Președinta CALM și primari prezenți s-au pronunțat pentru continuarea procesului de amalgamare voluntară, care este unul binevenit și agreat.



Reperele prezentate de CALM au inclus:



- Situația actuală: probleme și provocări majore pentru comunități și autorități locale.

- Conceptul Guvernului: avantaje, dar și numeroase lacune ce necesită completări și îmbunătățiri. Printre problemele grave semnalate se află stimulentele insuficiente pentru dezvoltare, lipsa soluțiilor reale pentru o bază fiscală solidă a noilor primării și absența garanțiilor juridice, economice și fiscale.



- Viziunea CALM: un proiect de reformă orientat către cetățeni, bazat pe autonomie locală, regionalizare reală, solidaritate și demnitate, implementat treptat și fără șocuri, în concordanță cu parcursul european al Republicii Moldova.



Mesajele-cheie ale primarilor:



- continuarea amalgamării voluntare.

- autonomia locală trebuie consolidată prin instituții, competențe și resurse reale, nu doar prin mărimea unităților administrativ-teritoriale.

- necesitatea unei abordări etapizate și evolutive, precum și abordarea individualizată.

- asigurarea unei flexibilități largi în aplicarea diferitor instrumente de consolidare administrativă: - cooperare, asociere, delegare administrativă asimetrică etc.

- reducerea sau excluderea pragului de 3000 locuitori și prevederea excepțiilor, ținând cont de situații specifice care deja apar;

- accelerarea descentralizării, inclusiv prin forme asimetrice, pentru servicii publice de calitate.

- prioritizarea reformei raioanelor cu formarea unor regiuni cu adevărat europene, conform standardelor NUTS 2, capabile să gestioneze fonduri EU.

- necesitatea garanțiilor pentru localitățile care vor pierde primăriile și personalitatea juridică, dar și pentru cele care vor rămâne și vor trebui să își asume responsabilități suplimentare față de localitățile anexate.



CALM va definitiva în zilele următoare viziunea consolidată privind reforma APL și va formula propuneri concrete Guvernului pentru luarea în considerație la implementarea acesteia.