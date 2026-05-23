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Consultările CALM privind reforma APL: primarii și comunitățile cer soluții înainte de reformă și resping amalgamarea forțată!

23 Mai 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a continuat în ultimele săptămâni procesul de consultare a conceptului de amalgamare a localităților, organizând întruniri cu primarii din teritoriu. Totodată, acest subiect a fost abordat în cadrul mai multor adunări generale ale cetățenilor.



CALM reafirmă că susține modernizarea administrației publice locale, însă prin modele evolutive, descentralizare și fuziuni voluntare, nu prin comasări forțate. Consultările din teritoriu arată clar că cetățenii și primarii solicită respectarea voinței comunităților, păstrarea autonomiei locale și resping amalgamarea impusă.



• Tatiana Badan, primara satului Selemet, raionul Cimișlia, președinta CALM, a reiterat că „nu suntem împotriva reformei, dar ea trebuie să fie foarte bine gândită, iar satele trebuie să decidă benevol cu cine să se unească”.



• Gheorghe Răileanu, fost primar al orașului Cimișlia, a reamintit că, în cazul lichidării unei primării, comunitățile au dreptul să organizeze referendum local, subliniind că reprezentantul primarului nu poate înlocui rolul de consolidare a comunității.



• Nina Cereteu, primara orașului Drochia și vicepreședintă CALM, a evidențiat mai multe lacune ale reformei. Aceasta a atras atenția că, fără majorarea salariilor în administrația publică locală, primăriile riscă să rămână fără angajați, indiferent dacă vor fi sau nu amalgamate.



• Petru Cozlan, primarul satului Cățeleni, raionul Hâncești, consideră că reforma este realizată „prea în grabă” și a pledat pentru amalgamarea benevolă, oferind exemplul a patru sate cu o populație totală de 2.950 de locuitori cărora nu li se permite să se unească.



• Elena Savițchi, primara satului Borogani, raionul Leova, a declarat că oamenii din localitatea sa au votat împotriva amalgamării și că va transmite un demers oficial către Cancelaria de Stat.



• Serghei Gorea, primarul comunei Petrești, raionul Ungheni, ne-a informat că, deși localitatea are peste 3.000 de locuitori și nu riscă să rămână fără primărie, cetățenii au decis să respingă amalgamarea și au solicitat corectarea rezultatelor recensământului din 2024.



Detalii suplimentare pot fi urmărite în emisiunea „La Înălțime cu CALM”.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/consult-rile-calm-privind-reforma-apl-primarii-comunit-ile-cer-solu-ii-nainte-de-reform-resping-amalgamarea/