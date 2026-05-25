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Ong & Societate Civilă
Relansarea rundei de prelegeri online „Conferințele Accesibilității” în anul 2026
Chișinău, 25 Mai 2026 — Alianța INFONET anunță relansarea rundei de prelegeri online în anul 2026 cu genericul „Conferințele Accesibilității”. Aceste activități, tradițional, vor fi realizate în cadrul diferitelor inițiative și proiecte implementate cu suportul donatorilor.

Prin aceste evenimente, ne propunem să creăm o platformă de comunicare pe termen lung, prin care experți consacrați în diverse domenii de incluziune să vorbească despre politicile publice și soluțiile practice funcționale, precum și despre istoriile de succes în domeniul incluziunii persoanelor cu necesități speciale. Scopul conferințelor este discutarea problemelor de actualitate și promovarea soluțiilor prin împărtășirea experienței.

Grupul-țintă al acestor conferințe: reprezentanți ai autorităților publice și ai ONG-urilor din Republica Moldova, pedagogi, asistenți sociali, funcționari electorali și, bineînțeles, persoane cu dizabilități. Conferințele vor fi susținute pe platforma zoom, pe parcursul a 2,5-3 ore, și vor cuprinde prelegerea expertului național sau internațional, însoțită, după caz, de o prezentare PPT, prezentarea unor istorii personalizate, demonstrarea unor materiale didactice, bune practici, sesiune de întrebări și răspunsuri și – ca finalitate – formularea unor concluzii și propuneri/soluții de incluziune socială.

La 26 mai 2026 va avea loc o primă conferință cu subiectul „Bune practici de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale”. În calitate de expert este invitată Meredith Applegate, care este consilieră senior de programe la Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) și are o experiență de 15 ani în asistența electorală și programe pentru democrație în Asia, Europa de Est, America Latină și Africa. A colaborat cu organisme de gestionare a alegerilor, cu organizații ale societății civile și cu instituții guvernamentale pentru a promova procesele electorale incluzive, implicarea civică și egalitatea de gen. Meredith a fost cofondatoare, anul trecut, împreună cu alte cinci femei, a organizației internaționale nonprofit Partnerships for Integrity (P4I), axată pe bună guvernare, responsabilitate, drepturi ale omului și incluziune. De-a lungul carierei sale, a susținut participarea politică a comunităților marginalizate, inclusiv a femeilor, a persoanelor cu dizabilități, a popoarelor indigene și a tinerilor, publicând numeroase lucrări pe diverse teme – de la egalitatea de gen în alegeri până la tehnologia electorală incluzivă pentru persoanele cu dizabilități. Deține un master în Gen, dezvoltare și globalizare de la London School of Economics și o licență în Studii internaționale și literatură engleză de la Northwestern University.

Conferința se va desfășura în intervalul orelor 10.00-13.00 și toți cei interesați sunt invitați să se alăture:
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84329446846?pwd=Czbh3uXFdVuXrO9P8byJaZEIDM58sY.1

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
Ataşamente:
12742_Meredith Applegate (RO).pdf, 12742_Meredith Applegate (ENG).pdf, 12742_Relansarea Conferintelor Accesibilitatii (RO).pdf
Autor: Alianța INFONET

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