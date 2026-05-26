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CALM avertizează: proiectul metodologiei de amalgamare conține devieri de la principiile constituționale și internaționale privind autonomia locală și buna guvernare

26 Mai 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de Hotărâre a Guvernului „Pentru modificarea Metodologiei de amalgamare a unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2023" și a emis aviz negativ, invocând multiple devieri de la principiile constituționale și internaționale privind autonomia locală și buna guvernare.



Principalele obiecții formulate de CALM:



1. Restricții privind numărul minim de locuitori (3000) este considerat excesiv și contrar specificului local. CALM solicită flexibilitate și adaptarea criteriului la realitățile fiecărei comunități.



2. Definirea „datelor oficiale" Proiectul nu clarifică sursele de date utilizate. CALM cere includerea datelor administrative locale, rapoartelor din teren și informațiilor de la prestatorii de servicii, nu doar statistici agregate.



3. Evaluarea capacității de prestare a serviciilor CALM propune un set minim de indicatori obligatorii (apă, canalizare, deșeuri, educație, sociale, digitale, transport) și prevalența situației reale din teren asupra datelor statistice.



4. Lipsa unui mecanism de contestare și verificare Autoritățile locale trebuie să aibă dreptul de a solicita reverificarea datelor, de a prezenta documente tehnice și de a formula obiecții înainte de decizia finală.



5. Depersonalizarea comunităților locale Proiectul lasă libertate absolută grupului de lucru în desemnarea centrelor administrative, fără a ține cont de identitatea istorică și geografică a localităților.



6. Excluderea caracteristicii economice CALM consideră acest criteriu esențial pentru viabilitatea noilor UAT și respinge eliminarea lui.



7. Diminuarea consultării cetățenilor Eliminarea prevederilor privind consultarea colectivității locale și reducerea pragului de vot de la două treimi la majoritate simplă contravin Constituției și Cartei Europene a Autonomiei Locale.



8. Intervenția Cancelariei de Stat în decizii locale CALM denunță încălcarea principiului autonomiei decizionale și organizatorice, subliniind că autoritățile centrale nu pot substitui deciziile APL.



9. Termenul limită 2030 este considerat arbitrar și necorelat cu consolidarea veniturilor bugetelor locale. CALM propune eliminarea acestuia.



În concluzie, CALM atrage atenția că proiectul:



- diminuează democrația locală,

- contravine principiilor constituționale și internaționale,

- ignoră consultarea efectivă a autorităților locale.



„Ținând cont de cele menționate, CALM avizează negativ Proiectul, deoarece acesta conține devieri serioase de la respectarea principiilor de organizare, funcționare şi a intereselor APL."



Găsiți vă rog Avizul CALM anexat mai sus.