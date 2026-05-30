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Promovarea Alegerilor Incluzive: Instruire dedicată drepturilor persoanelor cu dizabilități în procesele electorale
Chișinău, 30 Mai 2026 — La data de 26 mai 2026 a avut loc o sesiune amplă de instruire privind drepturile persoanelor cu dizabilități și participarea incluzivă în procesele electorale, reunind participanți interesați de consolidarea unor alegeri accesibile și echitabile pentru toți cetățenii. Evenimentul a fost organizat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Partnerships for Integrity (P4I) din Germania și susținut de co-fondatoarea organizației, Meredith Applegate.
Instruirea a abordat standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv prevederile Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a United Nations, subliniind faptul că participarea politică reprezintă un drept fundamental al fiecărei persoane. Participanții au analizat modalitățile prin care instituțiile electorale, autoritățile publice, organizațiile societății civile și organizațiile persoanelor cu dizabilități pot colabora pentru eliminarea barierelor care limitează participarea deplină în viața democratică.
Pe parcursul sesiunii au fost discutate măsuri practice pentru asigurarea accesibilității în toate etapele ciclului electoral – de la înregistrarea alegătorilor și educația civică, până la organizarea procesului de vot și evaluările post-electorale. Un accent deosebit a fost pus pe amenajarea accesibilă a secțiilor de votare, elaborarea materialelor informative incluzive și utilizarea dispozitivelor asistive, precum ghidurile tactile pentru buletinele de vot, materialele cu caractere mărite, interpretarea în limbaj mimico-gestual și tehnologiile electronice accesibile.
Participanții au evidențiat și importanța instruirii funcționarilor electorali pentru a putea oferi sprijin adecvat și respectuos alegătorilor cu dizabilități și pentru a răspunde eficient provocărilor legate de accesibilitate în ziua alegerilor. Totodată, organizatorii au promovat principiul „Nimic despre noi fără noi”, încurajând implicarea directă a persoanelor cu dizabilități în toate etapele planificării și monitorizării proceselor electorale.
Un mesaj central al instruirii a fost faptul că alegerile incluzive consolidează democrația și sporesc încrederea publicului în instituțiile electorale. Atunci când procesele electorale sunt accesibile și reprezentative, acestea garantează participarea egală a tuturor cetățenilor și contribuie la dezvoltarea unei societăți mai echitabile și mai democratice.
„Dizabilitatea nu este o barieră! Lipsă rampei este o barieră!” și „Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt drepturi ale omului, iar alegerile incluzive sunt alegeri libere, corecte și credibile” – au subliniat organizatorii în cadrul sesiunii de încheiere a evenimentului.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
Instruirea a abordat standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv prevederile Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a United Nations, subliniind faptul că participarea politică reprezintă un drept fundamental al fiecărei persoane. Participanții au analizat modalitățile prin care instituțiile electorale, autoritățile publice, organizațiile societății civile și organizațiile persoanelor cu dizabilități pot colabora pentru eliminarea barierelor care limitează participarea deplină în viața democratică.
Pe parcursul sesiunii au fost discutate măsuri practice pentru asigurarea accesibilității în toate etapele ciclului electoral – de la înregistrarea alegătorilor și educația civică, până la organizarea procesului de vot și evaluările post-electorale. Un accent deosebit a fost pus pe amenajarea accesibilă a secțiilor de votare, elaborarea materialelor informative incluzive și utilizarea dispozitivelor asistive, precum ghidurile tactile pentru buletinele de vot, materialele cu caractere mărite, interpretarea în limbaj mimico-gestual și tehnologiile electronice accesibile.
Participanții au evidențiat și importanța instruirii funcționarilor electorali pentru a putea oferi sprijin adecvat și respectuos alegătorilor cu dizabilități și pentru a răspunde eficient provocărilor legate de accesibilitate în ziua alegerilor. Totodată, organizatorii au promovat principiul „Nimic despre noi fără noi”, încurajând implicarea directă a persoanelor cu dizabilități în toate etapele planificării și monitorizării proceselor electorale.
Un mesaj central al instruirii a fost faptul că alegerile incluzive consolidează democrația și sporesc încrederea publicului în instituțiile electorale. Atunci când procesele electorale sunt accesibile și reprezentative, acestea garantează participarea egală a tuturor cetățenilor și contribuie la dezvoltarea unei societăți mai echitabile și mai democratice.
„Dizabilitatea nu este o barieră! Lipsă rampei este o barieră!” și „Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt drepturi ale omului, iar alegerile incluzive sunt alegeri libere, corecte și credibile” – au subliniat organizatorii în cadrul sesiunii de încheiere a evenimentului.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director de proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „INSPIRĂ Moldova”.
Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
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