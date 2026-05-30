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Reforma APL în Moldova: între consensul promis și provocările reale!

30 Mai 2026 — Emisiunea „La Înălțime cu CALM” aduce în prim-plan dezbaterea despre reforma administrației publice locale din Republica Moldova – un proces cu impact major, care ridică întrebări privind direcția, ritmul și gradul de consens din societate.



Recent, Școala de Administrație Publică a USM, în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert”, a organizat o masă rotundă dedicată acestui subiect, pentru a oferi un spațiu de dialog și pentru a pune față în față conceptul guvernamental și viziunile alternative ale partidelor politice, mediului academic și asociației reprezentative a autorităților locale.



Toți participanții au fost de acord că reforma este necesară și că asemenea discuții trebuiau organizate înainte de lansarea procesului de reformă. De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea asigurării ireversibilității procesului, a unui consens larg, a descentralizării financiare, a evaluării impactului real înainte de implementare, precum și pe consolidarea democrației și autonomiei locale.



Participanții au subliniat că reforma administrației publice locale nu poate fi impusă și nici nu trebuie să fie reversibilă, ci trebuie să se bazeze pe un acord solid între actorii politici, mediul academic, administrațiile locale și societatea civilă, pentru a garanta continuitatea și predictibilitatea procesului.



Inițiativa organizatorilor a avut drept scop principal evitarea unei reforme impuse și identificarea unor puncte de convergență care să asigure continuitatea acestui proces.



Protagoniștii ediției sunt: Viorel Furdui, director executiv al CALM; Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică a USM; Adrian Ermurachi, co-director executiv al IPRE; Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț și vicepreședinte al CALM; Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, raionul Ialoveni, și vicepreședinte al CALM; Victor Gori, primarul comunei Botnărești, raionul Anenii Noi; Lilia Cazac, reprezentanta Primăriei Corjova, raionul Dubăsari; Vadim Pistrinciuc, sociolog și fost deputat; și Iurie Țap, fost deputat și ales local.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/reforma-apl-n-moldova-ntre-consensul-promis-provoc-rile-reale/