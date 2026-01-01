Vizualizări: 56
Reforma APL: între optimismul declarativ guvernamental și incertitudinea crescândă a comunităților
13 Iunie 2026 — Deși Cancelaria de Stat afirmă că există aproximativ 800 de decizii privind inițierea procesului de amalgamare, soarta multor primării rămâne incertă. Există cazuri în care aceleași primării au demarat proceduri de amalgamare cu diferite unități administrativ-teritoriale. În alte situații, la adunările generale ale localităților, cetățenii au votat pentru păstrarea primăriilor proprii.
Unii primari subliniază că în comunitățile lor au fost atrase investiții, s-a achiziționat tehnică modernă și au fost dezvoltate servicii publice de calitate. În același timp, există îngrijorări legate de lipsa specialiștilor chiar și în primăriile mari, salariile nemotivante din APL și datele incorecte privind populația, rezultate în urma ultimului recensământ. Aceste probleme ridică semne de întrebare asupra șanselor reale de dezvoltare ale multor localități în contextul reformei de amalgamare.
Despre viziunile CALM asupra reformei, despre modul în care decurge acest proces în unele localități, dar și despre vizita de studiu a unui grup de femei, membre ale Rețelei CALM, discutăm în ediția de astăzi a emisiunii „La Înălțime cu CALM”.
Protagoniștii ediției sunt: Viorel Rusu, expert juridic al CALM; Valeriu Popa, primarul orașului Sîngera; Angela Ursachi, primara satului Mateuți, raionul Rezina; Anatolie Spînu, primarul satului Batîr, raionul Cimișlia; Ion Beleac, primarul satului Ucrainca, raionul Căușeni; și Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/reforma-apl-ntre-optimismul-declarativ-guvernamental-incertitudinea-cresc-nd-comunit-ilor/
Unii primari subliniază că în comunitățile lor au fost atrase investiții, s-a achiziționat tehnică modernă și au fost dezvoltate servicii publice de calitate. În același timp, există îngrijorări legate de lipsa specialiștilor chiar și în primăriile mari, salariile nemotivante din APL și datele incorecte privind populația, rezultate în urma ultimului recensământ. Aceste probleme ridică semne de întrebare asupra șanselor reale de dezvoltare ale multor localități în contextul reformei de amalgamare.
Despre viziunile CALM asupra reformei, despre modul în care decurge acest proces în unele localități, dar și despre vizita de studiu a unui grup de femei, membre ale Rețelei CALM, discutăm în ediția de astăzi a emisiunii „La Înălțime cu CALM”.
Protagoniștii ediției sunt: Viorel Rusu, expert juridic al CALM; Valeriu Popa, primarul orașului Sîngera; Angela Ursachi, primara satului Mateuți, raionul Rezina; Anatolie Spînu, primarul satului Batîr, raionul Cimișlia; Ion Beleac, primarul satului Ucrainca, raionul Căușeni; și Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/reforma-apl-ntre-optimismul-declarativ-guvernamental-incertitudinea-cresc-nd-comunit-ilor/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2525
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1684
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 752
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1372
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33