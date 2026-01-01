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Reforma APL: între optimismul declarativ guvernamental și incertitudinea crescândă a comunităților

13 Iunie 2026 — Deși Cancelaria de Stat afirmă că există aproximativ 800 de decizii privind inițierea procesului de amalgamare, soarta multor primării rămâne incertă. Există cazuri în care aceleași primării au demarat proceduri de amalgamare cu diferite unități administrativ-teritoriale. În alte situații, la adunările generale ale localităților, cetățenii au votat pentru păstrarea primăriilor proprii.



Unii primari subliniază că în comunitățile lor au fost atrase investiții, s-a achiziționat tehnică modernă și au fost dezvoltate servicii publice de calitate. În același timp, există îngrijorări legate de lipsa specialiștilor chiar și în primăriile mari, salariile nemotivante din APL și datele incorecte privind populația, rezultate în urma ultimului recensământ. Aceste probleme ridică semne de întrebare asupra șanselor reale de dezvoltare ale multor localități în contextul reformei de amalgamare.



Despre viziunile CALM asupra reformei, despre modul în care decurge acest proces în unele localități, dar și despre vizita de studiu a unui grup de femei, membre ale Rețelei CALM, discutăm în ediția de astăzi a emisiunii „La Înălțime cu CALM”.



Protagoniștii ediției sunt: Viorel Rusu, expert juridic al CALM; Valeriu Popa, primarul orașului Sîngera; Angela Ursachi, primara satului Mateuți, raionul Rezina; Anatolie Spînu, primarul satului Batîr, raionul Cimișlia; Ion Beleac, primarul satului Ucrainca, raionul Căușeni; și Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/reforma-apl-ntre-optimismul-declarativ-guvernamental-incertitudinea-cresc-nd-comunit-ilor/