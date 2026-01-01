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CALM a transmis autorităților statului Viziunea proprie privind reforma APL – o reformă bazată pe dialog, descentralizare și standarde europene

17 Iunie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat oficial Guvernului, Președinției și Parlamentului Republicii Moldova Viziunea strategică privind reforma administrației publice locale (Modelul CALM), solicitând examinarea acesteia în cadrul Comisiei Paritare. Documentul reprezintă rezultatul unui amplu proces de consultări regionale și dezbateri la care au participat sute de primari, experți, academicieni și reprezentanți ai administrației publice.



Pilonii strategici ai Modelului CALM sunt:



- Consolidarea autonomiei locale. Aprofundarea descentralizării politice, administrative și financiare, corelând direct competențele APL cu resursele financiare necesare.



- Reconfigurare teritorială inteligentă. Stimularea amalgamării voluntare, cooperarea intercomunitară, delegarea administrativă a competențelor care nu pot fi exercitate, lichidarea raioanelor și crearea unor regiuni de dezvoltare veritabile pe model european (NUTS 2).



- Modernizare și dezvoltare. Transformarea municipiilor și orașelor în poli de dezvoltare (municipalizare) și accelerarea digitalizării serviciilor publice.



- Democrație participativă. Consultarea obligatorie a cetățenilor (preferabil prin referendum) în cazul modificării hotarelor administrativ-teritoriale.



Principii esențiale pentru o reformă de succes:



Reforma nu înseamnă doar dimensiune demografică. CALM subliniază că autonomia locală reală depinde de calitatea instituțiilor și de claritatea competențelor, nu doar de mărimea demografică a unei localități. Reforma APL este un proces complex (cu dimensiuni sociale, culturale și economice) și extrem de sensibil.



- Abordare concomitentă. Reforma locală nu poate fi izolată. Ea trebuie implementată în paralel cu o reformă structurală a Administrației Publice Centrale (APC) pentru a asigura un echilibru pe verticala puterii.



- Ritm responsabil și etapizat. Pentru a evita riscurile de destabilizare socială și politică, procesul necesită perioade rezonabile de tranziție, analize de impact și obținerea unui consens larg politic și social.



- Ancorare europeană. Modelul CALM este fundamentat pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și recomandările Consiliului Europei, sprijinind direct procesul de integrare europeană a țării.



CALM își reiterează disponibilitatea de a contribui activ la un dialog instituțional deschis cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare, pentru a promova un model de reformă echilibrat, orientat exclusiv spre modernizarea durabilă a comunităților din Republica Moldova.



Viziunea strategică privind reforma administrației publice locale (Modelul CALM) poate fi accesată pe site-ul www.calm.md la următorul link: https://www.calm.md/fundamentele-conceptuale-ale-viziunii-propunerile-calm-privind-reforma-apl-dacia/