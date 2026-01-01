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Comuna Bilicenii Vechi solicită respectarea caracterului voluntar al procesului de amalgamare administrativ-teritorială

18 Iunie 2026 — Primăria comunei Bilicenii Vechi, Sîngerei, a adresat conducerii Republicii Moldova o sesizare privind necesitatea respectării procesului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale.



În document se subliniază că orice reformă administrativă trebuie să respecte principiile autonomiei locale, descentralizării și dreptul comunităților de a decide liber asupra organizării lor. „Considerăm că procesul de amalgamare trebuie să reflecte în mod real voința cetățenilor, fără presiuni sau influențe asupra autorităților locale și populației”, se arată în sesizare.



Comuna Bilicenii Vechi, formată din localitățile Bilicenii Vechi și Coada Iazului, dispune de infrastructură administrativă, educațională și socială funcțională. În prezent, cetățenii satului Bilicenii Noi au colectat 246 de semnături pentru amalgamarea cu Bilicenii Vechi, iar procesul continuă și în satul Lipovanca.



Primăria propune constituirea unei unități administrativ-teritoriale formate din Bilicenii Vechi, Coada Iazului, Bilicenii Noi, Lipovanca și, posibil, Mîndreștii Noi – o formulă justificată prin argumente geografice, istorice și sociale. Distanțele reduse dintre localități, relațiile de rudenie și colaborarea economică confirmă existența unei identități comunitare comune.



În sesizare se mai solicită respectarea caracterului voluntar al amalgamării; excluderea oricăror forme de presiune asupra autorităților și cetățenilor; organizarea unor consultări publice reale și transparente; luarea în considerare a semnăturilor colectate și a voinței comunităților implicate; adoptarea unei decizii care să reflecte interesul și identitatea locală.



Primăria Bilicenii Vechi reafirmă sprijinul pentru modernizarea administrației publice, dar atrage atenția că succesul reformei depinde de implicarea directă și respectarea voinței comunităților.