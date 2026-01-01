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Primăria Corjova solicită păstrarea autonomiei administrative și respectarea voinței cetățenilor

18 Iunie 2026 — La data de 12 iunie 2026, Primăria satului Corjova a înaintat un demers oficial către Președinta Republicii Moldova, Parlamentul, Guvernul Republicii Moldova, dar și CALM, prin care a exprimat îngrijorarea comunității față de inițiativele de amalgamare administrativ-teritorială.



Satul Corjova, atestat documentar încă din anul 1362, este o localitate cu o istorie bogată și cu realizări importante în domeniul infrastructurii, culturii, educației și sportului. Pentru locuitorii săi, Corjova nu reprezintă doar o unitate administrativă, ci „casa noastră, locul unde ne-am crescut copiii și unde am muncit ani la rând pentru a construi o comunitate modernă și demnă”, se arată în demers.



La adunarea sătească din 20 aprilie 2026, majoritatea cetățenilor și-au exprimat dezacordul față de eventuala amalgamare și au solicitat păstrarea autonomiei administrative și a funcționalității instituțiilor publice locale. Experiențele istorice trăite de comunitate, când satul a fost amalgamat forțat în perioadele 1945–1960 și 1960–1992, au lăsat urme de durere și neîncredere, motiv pentru care actualele inițiative sunt percepute ca o amenințare directă asupra viitorului localității.



Primăria Corjova solicită respectuos examinarea atentă a situației create privind inițiativele de amalgamare; respectarea voinței majorității locuitorilor și păstrarea autonomiei administrative a satului Corjova, dar și a instituțiilor publice locale.



„Avem încredere că vocea cetățenilor din Corjova va fi auzită și că dreptul nostru de a decide asupra viitorului comunității va fi respectat în spiritul valorilor democratice și al autonomiei locale”, se menționează în demers.