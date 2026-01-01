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CALM și Ministerul Finanțelor în dialog asupra proiectului de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale

18 Iunie 2026 — La 16 iunie 2026, CALM a participat la întrunirea comună cu Ministrul Finanțelor și factorii de decizie responsabili de elaborarea și promovarea proiectului de lege „Pentru modificarea unor acte normative (privind simplificarea legislației fiscale și vamale)”.



Mai mulți primari și experți CALM și-au exprimat îngrijorările privind diminuarea veniturilor la bugetele locale și necesitatea evaluării impactului pentru fiecare APL. În cadrul întrunirii s-a atras atenția și asupra altor subiecte sensibile pe care le vizează proiectul de lege în cauză, inclusiv plafonarea taxelor și impozitelor locale, oportunitatea taxei pentru amenajare (achitată de persoanele juridice la bugetele locale), efectele noii cote fixe a impozitului pe venit al persoanelor fizice din salariu (micșorarea de la 12 % la 7 %), inclusiv despre necesitatea vizualizării efectelor diminuării cotei prin simularea veniturilor unor bugete locale concrete conform noii formule de calcul.



Viorel Furdui, director executiv CALM, Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi, viceprimari ai municipiului Chișinău, au accentuat necesitatea revederii formulărilor actuale din proiect care vizează plafonarea taxelor și impozitelor locale, reieșind din raționamentele expuse anterior de către Curtea Constituțională (stabilirea cotelor la impozitele și taxele locale – atribuție cu cea mai mare marjă de discreție a APL).



Reprezentanții CALM au punctat că în contextul reformei administrației publice locale, autoritățile locale au nevoie de o claritate și previzibilitate bugetar-fiscală, mai sporită ca niciodată, dar și de o descentralizare reală financiar-fiscală, astfel încât să ofere APL gradul necesar de autonomie decizională și financiară.



De asemenea, CALM a amintit despre sesizarea anterioară (la începutul anului 2026) expediată către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, privind problemele și dificultățile APL la executarea silită a obligațiilor fiscale restante și care rămâne nesoluționată deocamdată, având în vedere că legislația actuală trimite APL la proceduri judiciare complexe, costisitoare și de durată, iar instanțele de judecată nu au o practică judecătorească uniformă care să permită încasarea datoriilor în timp util și cu resurse rezonabile. Totodată, Ministerul Finanțelor, constată în sinteza la proiect că pe parcursul ultimilor cinci ani – datoriile restante la bugetele locale au crescut la peste 220 milioane lei (fără a se propune însă deocamdată soluții legale corespunzătoare în proiect, care să faciliteze procesul de executare silită de către APL).



Discuțiile au avut loc într-o atmosferă constructivă și participanții au fost de acord că există loc de îmbunătățire a conținutului versiunii inițiale a proiectului, fiind notate mai multe subiecte care urmează a fi definitivate.