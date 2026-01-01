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Politica fiscală și autonomia locală: un pas înainte sau un salt înapoi?
20 Iunie 2026 — În contextul reformei administrației publice locale, autoritățile publice locale așteptau să crească veniturile proprii ale primăriilor și să fie consolidată autonomia financiară a acestora. Totuși, politica fiscală propusă de Ministerul Finanțelor nu doar că nu prevede modalități de sporire a veniturilor bugetelor locale, ci, dimpotrivă, unele dintre acestea sunt diminuate sau plafonate.
CALM atrage atenția că reforma administrativă nu poate fi credibilă dacă nu este însoțită de o descentralizare financiară consistentă. Fără resurse proprii, primăriile rămân dependente de transferurile de la nivel central, ceea ce contrazice principiul autonomiei locale.
Cum va afecta această inițiativă a Ministerului Finanțelor autoritățile locale și care sunt propunerile CALM pentru a construi primării cu adevărat puternice, aflăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”, de la directorul executiv al CALM, Viorel Furdui; viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic, Olga Pșenițchi; primarul comunei Gangura, raionul Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica; și expertul CALM, Igor Cristal.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/politica-fiscal-autonomia-local-un-pas-nainte-sau-un-salt-napoi/
CALM atrage atenția că reforma administrativă nu poate fi credibilă dacă nu este însoțită de o descentralizare financiară consistentă. Fără resurse proprii, primăriile rămân dependente de transferurile de la nivel central, ceea ce contrazice principiul autonomiei locale.
Cum va afecta această inițiativă a Ministerului Finanțelor autoritățile locale și care sunt propunerile CALM pentru a construi primării cu adevărat puternice, aflăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”, de la directorul executiv al CALM, Viorel Furdui; viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic, Olga Pșenițchi; primarul comunei Gangura, raionul Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica; și expertul CALM, Igor Cristal.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/politica-fiscal-autonomia-local-un-pas-nainte-sau-un-salt-napoi/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
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