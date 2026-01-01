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La mulți ani cu recunoștință pentru devotamentul față de comunitate!

23 Iunie 2026 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) adresează sincere felicitări tuturor funcționarilor publici cu prilejul Zilei profesionale!



Această zi este un prilej de recunoaștere a muncii și devotamentului celor care, zi de zi, contribuie la buna funcționare a administrației publice și la dezvoltarea comunităților noastre. Funcționarul public este pilonul de bază al instituțiilor statului, garantul respectării legii și al serviciilor oferite cetățenilor.



Munca dumneavoastră, adesea discretă, dar esențială, reprezintă fundamentul încrederii dintre cetățean și autorități. Prin profesionalism, responsabilitate și integritate, funcționarii publici consolidează democrația și asigură stabilitatea societății.



Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) vă mulțumește pentru efortul depus și vă urează sănătate, perseverență și noi realizări în activitatea profesională!